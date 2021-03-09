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Dünya

ABD Başkanı Biden'dan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'ordudaki cinsel istismar konusuna odaklanacağız' mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen törende, "Benim yönetimim altında, ordudaki cinsel istismar konusuna odaklanacağız." ifadesini kullandı.

Dildar Baykan   | 09.03.2021
ABD Başkanı Biden'dan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'ordudaki cinsel istismar konusuna odaklanacağız' mesajı

Washington

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen törende, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile konuşma yaptı.

Ordudaki önemli pozisyonlara kadınları aday gösterdiğini belirten Biden, "Genç kadınlarımızın, kariyerlerinin başında orduya katılmasına ihtiyacımız var, onlara hiçbir kapı kapanmayacak." açıklamasında bulundu.

Ülkelerine hizmet hayaliyle büyümüş yurttaşlara ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de birçok askerin, ülke genelinde tedavi ve aşı çalışmalarına katıldığını anımsattı.

Ordu içindeki cinsel istismarlara dikkati çekti

Biden, kadınların çalışma şartlarından dolayı ordudan ayrılabildiğine işaret ederek, "Kadınlarımızın sadece orduya katılmasını değil, orduda kalmasını da kolaylaştırmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Orduda kadınların yaşadıklarına dikkati çeken Biden, "Ordu içindeki cinsel istismar ve şiddet konusuna da önem vermeliyiz. Bunlar yanlıştır ve orduya güveni azaltır. Ayrıca bu durum, ulusal güvenliğimize de tehdittir. Savunma Bakanı Austin ve Başkan Yardımcısı Harris'in, bu konuyu ciddiye aldıklarını biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, ordudaki cinsel istismar vakalarının soruşturulması için kararname imzaladığını da hatırlatarak, "Benim yönetimim altında, ordudaki cinsel istismar konusuna odaklanacağız." mesajını verdi.

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