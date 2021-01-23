Euro
9.03
Dolar
7.42
BIST 100
1,542.45
Altın
1,854.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Biden Kovid-19'dan en fazla etkilenen kesimlere yönelik 2 kararname imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen düşük gelir grubundaki kişiler ile federal çalışanlara yönelik 2 yeni kararnameye imza attı.

Hakan Çopur   | 23.01.2021
ABD Başkanı Biden Kovid-19'dan en fazla etkilenen kesimlere yönelik 2 kararname imzaladı

Washington

20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Biden, Kovid-19 salgınına ve ekonomiye yönelik başkanlık kararnamelerine imza atmaya devam ediyor.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 salgınının ülkedeki tüm kesimleri ciddi şekilde negatif etkilediğini anlatan Biden, "Zor şartlarda olan Amerikalılar için şimdi harekete geçmeliyiz, kararlı ve güçlü adımlar atmalıyız." mesajı verdi.

Ülkedeki ekonomik krizin derinleştiğini ve Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının da giderek yükseldiğini vurgulayan Biden, "Amerika'nın büyük bölümü zor durumda, virüs yayılıyor, aileler açlık çekiyor, insanlar evlerinden çıkarılma tehlikesi yaşıyor ve işten çıkarılmalar yeniden artıyor. Hemen harekete geçmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Biden, 2 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin birçok kesimden olduğu kadar iş dünyasından da destek aldığını ve gerekli adımları atmaları durumunda Amerikan ekonomisinin hem kısa hem de uzun vadede daha güçlü olacağını sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Biden, kameraların önünde iki başkanlık kararnamesine imza attı. Kararnamelerden biri, düşük gelir grubundaki ailelerin daha hızlı Kovid-19 ekonomik destek yardımlarını almalarını ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına gıda yardımlarının artırılmasını sağlarken, diğeri ise federal çalışanların minimum saatlik ücretinin 15 dolara yükseltilmesini öngörüyor.

ABD Başkanı Biden, görevdeki ilk 3 gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atarak, önceki Başkan Donald Trump dönemine ait birçok adımı tersine çevirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde koronavirüse bağlı can kayıpları artıyor
AB onaylamadığı aşının teslimatındaki gecikmeden şikayetçi
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ: COVAX ile yoksul ülkelere şubatta Kovid-19 aşıları göndermeye başlayabiliriz

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden Kovid-19'dan en fazla etkilenen kesimlere yönelik 2 kararname imzaladı

ABD Başkanı Biden Kovid-19'dan en fazla etkilenen kesimlere yönelik 2 kararname imzaladı

Biden'ın telefonda görüştüğü ilk yabancı ülke lideri Kanada Başbakanı Trudeau oldu

Trump'ın Senatodaki azil yargılaması 8 Şubat haftasında başlayacak

Biden yönetimi, Şubat 2020'de imzalanan ABD-Taliban barış anlaşmasını gözden geçirecek

Biden yönetimi, Şubat 2020'de imzalanan ABD-Taliban barış anlaşmasını gözden geçirecek

ABD'de istihbarat birimlerinin akıllı telefonlardaki konum bilgilerini izinsiz kullandığı iddia edildi

ABD'de istihbarat birimlerinin akıllı telefonlardaki konum bilgilerini izinsiz kullandığı iddia edildi
ABD'nin Teksas eyaletinden göçmenlerin sınır dışı edilmesini durduran Biden yönetimine dava

ABD'nin Teksas eyaletinden göçmenlerin sınır dışı edilmesini durduran Biden yönetimine dava