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Dünya

ABD Başkanı Biden, askeri akademi öğrencilerinin mezuniyet töreninde sahnede yere düştü

ABD Başkanı Joe Biden, Colorado'da ABD Hava Kuvvetleri Akademisi öğrencilerinin mezuniyet töreninde sahnede yere düştü.

Tuğçenur Akgün  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
ABD Başkanı Biden, askeri akademi öğrencilerinin mezuniyet töreninde sahnede yere düştü

New York

Biden, Colorado'daki ABD Hava Kuvvetleri Akademisi öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmanın ardından öğrencilere diplomalarını takdim ettikten sonra sahnede ayağı takılarak dengesini kaybetti ve yere düştü.

Öğrenciler, aileleri ve askeri liderlerin bulunduğu etkinlikte bir öğrenciye diplomasını verdikten sonra Biden'ın koltuğuna oturmak üzere döndüğü sırada sahnede ayağı kayarak dizlerinin üzerine düştüğü görüldü.

Biden, korumaları ve sahnedeki Hava Kuvvetleri subayının yardımıyla ayağa kalktı. Ayağa kalktıktan sonra yerde duran bir şeye işaret eden Biden'ın ayağının oraya takıldığını ima ettiği görülüyor.

Beyaz Saray'dan 80 yaşındaki Biden'ın durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray İletişim Koordinatörü Ben LaBolt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Biden'ın iyi olduğunu ve Başkan'ın el sıkıştığı sırada sahnede bir kum torbası olduğunu bildirdi.

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