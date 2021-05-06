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Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Harris ilk yurt dışı ziyaretini Meksika ve Guatemala'ya yapacak

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ilk yurt dışı ziyaretini 7-8 Haziran'da Meksika ve Guatemala'ya gerçekleştireceğini açıkladı.

Dildar Baykan   | 06.05.2021
ABD Başkan Yardımcısı Harris ilk yurt dışı ziyaretini Meksika ve Guatemala'ya yapacak Fotoğraf: Andrew Harnik/Pool/EPA - Anadolu Ajansı

Washington

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rhode Island eyaletine yaptığı bir ziyaret esnasında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Biden'ın, mart ayında Meksika sınırındaki göçmenlik krizi ile ilgilenmesi için görevlendirdiği Harris, ilk yurt dışı ziyaretini 7-8 Haziran tarihlerinde Meksika ve Guatemala'ya yapacağını açıkladı.

Harris'in bu ülkeleri ziyareti esnasında, ABD'ye yönelik göçmenlik akınını ele alması bekleniyor.


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