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İran’da halk, İsrail ile varıldığı belirtilen ateşkes sonrası kutlama amacıyla meydanlarda toplanıyor İran’da halk, İsrail ile varıldığı belirtilen ateşkes sonrası kutlama amacıyla meydanlarda toplanıyor
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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD basınına göre, Trump'ın baskısı sonucu İsrail, bugün İran'a vereceği karşılığı azalttı

ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısı sonucu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "ateşkesi ihlal ettiği" iddiasıyla İran'ın başkenti Tahran'a yapılacağı duyurulan karşı saldırıyı büyük ölçüde azalttığı belirtildi.

Mustafa Deveci  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
ABD basınına göre, Trump'ın baskısı sonucu İsrail, bugün İran'a vereceği karşılığı azalttı

Ankara

Tel Aviv yönetimi, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra İran'ın bu sabah İsrail'e füzelerle yeni misilleme saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Tahran yönetimi ise ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra İsrail'e füze attığına ilişkin iddiaları reddetti.

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İran'ın ateşkesi "ihlal ettiğini" öne süren İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna Tahran'daki hedefleri yoğun şekilde vurma emri verdiğini duyurdu.

Amerikan "Axios" sitesinin haberine göre, Trump, Netanyahu'yu arayarak İsrail'in İran'a karşı saldırı düzenlememesini istedi.

Netanyahu, "saldırıyı tamamen iptal etmesinin mümkün olmadığını ve İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia ederek karşılık verilmesi gerektiğini" söyledi.

Trump-Netanyahu görüşmesinden "İsrail saldırılarının önemli ölçüde azaltılması ve çok sayıda hedefe yönelik bombardıman planının iptal edilmesi" kararı çıktı.

Haberde, Trump'ın Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası İsrail'in Tahran'a yapacağı geniş çaplı misilleme saldırısından geri adım attığına işaret edildi.

İsrail basını, İsrail ordusunun Tahran'da bir radarı hedef aldıktan sonra savaş uçaklarının bölgeden ayrıldığını yazmıştı.

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