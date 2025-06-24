ABD basınına göre, Trump'ın baskısı sonucu İsrail, bugün İran'a vereceği karşılığı azalttı
ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısı sonucu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "ateşkesi ihlal ettiği" iddiasıyla İran'ın başkenti Tahran'a yapılacağı duyurulan karşı saldırıyı büyük ölçüde azalttığı belirtildi.
Ankara
Tel Aviv yönetimi, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra İran'ın bu sabah İsrail'e füzelerle yeni misilleme saldırısı düzenlediğini iddia etti.
Tahran yönetimi ise ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra İsrail'e füze attığına ilişkin iddiaları reddetti.
- İsrail, Trump’ın "ateşkesi ihlal etme" uyarısı sonrasında İran'a "sınırlı saldırı" düzenledi
- ABD Başkanı Trump: (İran-İsrail) Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin
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İran'ın ateşkesi "ihlal ettiğini" öne süren İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna Tahran'daki hedefleri yoğun şekilde vurma emri verdiğini duyurdu.
Amerikan "Axios" sitesinin haberine göre, Trump, Netanyahu'yu arayarak İsrail'in İran'a karşı saldırı düzenlememesini istedi.
Netanyahu, "saldırıyı tamamen iptal etmesinin mümkün olmadığını ve İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia ederek karşılık verilmesi gerektiğini" söyledi.
Trump-Netanyahu görüşmesinden "İsrail saldırılarının önemli ölçüde azaltılması ve çok sayıda hedefe yönelik bombardıman planının iptal edilmesi" kararı çıktı.
Haberde, Trump'ın Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası İsrail'in Tahran'a yapacağı geniş çaplı misilleme saldırısından geri adım attığına işaret edildi.
İsrail basını, İsrail ordusunun Tahran'da bir radarı hedef aldıktan sonra savaş uçaklarının bölgeden ayrıldığını yazmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.