ABD Başkanı Trump: (İran-İsrail) Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi.
Ankara
Trump, Truth Social hesabından İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı.
- Trump, İsrail ve İran'ın ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu
- İsrail hükümeti, ABD Başkanı Trump’ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu
Başkan Trump, "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin." ifadesini kullandı.
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamış, bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtmişti.
Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.