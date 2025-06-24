Dolar
39.61
Euro
46.02
Altın
3,317.97
ETH/USDT
2,418.80
BTC/USDT
105,533.00
BIST 100
9,419.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da "HİSER Kümelenme Konferansı"nda konuşuyor
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD Başkanı Trump: (İran-İsrail) Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi.

Ayşe İrem Çakır, Dilara Karataş  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
ABD Başkanı Trump: (İran-İsrail) Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin

Ankara

Trump, Truth Social hesabından İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Trump, "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamış, bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtmişti.

Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 24 kişi yaralandı
Avrupa'da yaşayan Türklerin yurda gelişinde gelecek hafta yoğunluk bekleniyor
İstanbul merkezli 8 ilde restoran zincirine yönelik FETÖ operasyonunda 60 zanlı yakalandı
Bursa merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Trump, tarafların teyit etmediği İran-İsrail ateşkesinde B-2 pilotlarının rolünü övdü

Trump, tarafların teyit etmediği İran-İsrail ateşkesinde B-2 pilotlarının rolünü övdü

ABD Başkanı Trump: (İran-İsrail) Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin

Trump’ın Netanyahu’ya "daha fazla savaş değil, anlaşma istediğini" ileteceği iddiası

Rusya: ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları, Orta Doğu'daki durumun gerginleşmesine yol açtı

Rusya: ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları, Orta Doğu'daki durumun gerginleşmesine yol açtı
İran, İsrail ve ABD'nin saldırılarından sonra UAEA ile işbirliğini durduracak

İran, İsrail ve ABD'nin saldırılarından sonra UAEA ile işbirliğini durduracak

Trump, Katar'daki ABD üssüne saldırıyı önceden haber verdiği için İran'a teşekkür etti

Trump, Katar'daki ABD üssüne saldırıyı önceden haber verdiği için İran'a teşekkür etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet