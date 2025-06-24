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İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız
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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Trump, İsrail ve İran'ın ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan, Burak Dağ, Ahmet Dursun  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Trump, İsrail ve İran'ın ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu

Ankara/Tel Aviv/Tahran

Donald Trump, İran ile İsrail arasında süregelen çatışmalara yönelik sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "herkese tebrikler" ifadesini kullandı.

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Trump paylaşımında "İsrail ve İran arasında tam ve eksiksiz bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldığını" bildirdi

Savaşın "bu noktada sonlandığının" kabul edileceğini kaydeden Trump, İran'ın ateşkesi başlatacağını ve takip eden 12. saatte de İsrail'in ateşkes başlatacağını kaydetti.

Trump, izleyen 24. saatte de "12 gün savaşının resmi sonunun" dünya tarafından da "selamlanacağını" belirtti.

Her bir ateşkes esnasında diğer tarafın "barışçıl ve saygılı" kalacağını kaydeden Trump, "Her şeyin olması gerektiği gibi çalışacağı varsayımıyla, ki öyle olacak, her iki ülkeyi, İsrail ve İran'ı, '12 günlük savaş' olarak adlandırılması gereken şeyi sona erdirmek için gereken dayanıklılık, cesaret ve zekaya sahip oldukları için tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, bu savaşın yıllarca sürebilecek ve tüm Orta Doğu'yu yok edebilecek bir savaş olabileceğini ifade ederek, "Ama olmadı ve asla olmayacak! Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı İran'ı korusun, Tanrı Orta Doğu'yu korusun, Tanrı ABD'yi korusun ve Tanrı dünyayı korusun." açıklamasında bulundu.

İranlı ve İsrailli yetkililer ateşkesle ilgili yorum yapmaktan kaçındı

İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirinin ateşkes ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de AA muhabirinin ateşkes ile ilgili sorusuna, "Takip ediyoruz. Sonucu daha sonra açıklayacağız." şeklinde yanıt vermekle yetindi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance: Yarın gerçekten yeni bir gün, '12 gün savaşının' sonu

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News'e verdiği röportajda, ülkesinin saldırılarıyla İran'ın nükleer altyapılarının yok edildiğini belirterek, İran'ın "artık nükleer silah üretemeyeceğini" savundu.

"Şu anda bir hafta önce olmadığımız bir yerdeyiz." diyen Vance, bir hafta önce İran'ın nükleer silaha sahip olmaya çok yakın olduğunu ileri sürerek, "Şimdi İran, sahip olduğu ekipmanla nükleer silah üretemiyor çünkü biz onu yok ettik." ifadesini kullandı.

Trump'ın, hafta sonu düzenlenen saldırıyla "gerçekten sıfırlama düğmesine bastığını" ifade eden Vance, "Yarın gerçekten yeni bir gün, '12 gün savaşının' sonu." dedi.

Vance, "İran nükleer programının sonu ve Orta Doğu'da barış için gerçekten çok büyük bir şeyin başlangıcına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın İran ve İsrail arasında bir ateşkes anlaşmasına varmak için "sürekli telefon görüşmeleri yaptığını" aktaran Vance, "Beyaz Saray'dan ayrıldığımda, bu yayından önce bitiş çizgisini geçebileceğimizi düşündüm ve başkan bunu başarmış gibi görünüyor." diye konuştu.

"Uranyumun yeri sorusu önemsiz"

Saldırı sonrası ABD kamuoyuna yansıyan "İran'ın zenginleştirilmiş nükleer materyalinin yok edip edilmediğinin belirsizliğini koruduğu" iddialarına yönelik Vance, "uranyumun yerinin önemli bir soru olmadığını" ifade etti.

Vance şöyle konuştu:

"Amacımız uranyumu gömmekti ve uranyumun gömüldüğünü düşünüyorum. Amaç, zenginleştirmeyi ortadan kaldırmak ve bu zenginleştirilmiş yakıtı nükleer silaha dönüştürme yeteneklerini ortadan kaldırmaktı. Aslında, bunun önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum"

İran'ın gelecekte nükleer silah üretmek istemesi ihtimaline değinen Vance, bu durumda İran'ın "yine Amerikan ordusuyla muhatap olmak zorunda kalacağını" dile getirdi.

Vance'in açıklamaları, Orta Doğu'daki artan çatışma sonrası Trump'ın, "İsrail ve İran'ın tam ve eksiksiz bir ateşkes konusunda anlaştığını" duyurması sonrası geldi.

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