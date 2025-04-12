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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD basınına göre, İsrail'in Gazze'de ateşkes müzakerelerinde ayak sürümesi Washington'ın sabrını zorluyor

Amerikan basını, ABD, Mısır ve Katar'dan oluşan arabulucuların, Gazze'de ateşkes için yürütülen müzakerelerde İsrail'in ayak sürümesinden rahatsız olduğunu ve İsrail'in net hedeflerinin olmamasının Washington yönetiminin sabrını zorladığını bildirdi.

Faruk Hanedar  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
ABD basınına göre, İsrail'in Gazze'de ateşkes müzakerelerinde ayak sürümesi Washington'ın sabrını zorluyor

Kudüs

Amerikan CNN kanalının haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisine yakın bir isim olan Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'i müzakereler konusunda yetkilendirmesinin ardından süreçte yavaşlama yaşandı.

Bu durumu değerlendiren bir ABD'li kaynak, İsrail'in hedefi konusunda netlik olmamasının Washington yönetiminin sabrını zorladığını söyledi.

Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin avukatlığını yapan bir ABD'li kaynak ise Dermer liderliğindeki İsrail ekibinin siyasi düşüncelerinin müzakerelerde olumlu etkiye neden olmadığını ve esir yakınlarının Dermer'i anlaşmanın sağlanmaması konusunda suçladığını aktardı.

Haberde, ABD, Mısır ve Katar'dan oluşan arabulucularda anlaşmanın sağlanması için bir aciliyet duygusu hakim olmasına karşın Dermer'in yetkilendirilmesinin ardından Hamas'la doğrudan görüşen Mısır ve Katarlı arabulucularla daha az görüşme yaptığına ve bunun da rahatsızlığa neden olduğuna işaret edildi.

The Times of Israel de Katar'ın Dermer'in müzakere yetkisi almasından sonra görüşmelerin ilerleme hızından rahatsız olduğunu kaydetti.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Dermer'in görevlendirilmesinin ardından müzakerelerin yavaşladığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Ofisten yapılan açıklamada, Dermer'in gece gündüz anlaşmanın sağlanması için çalıştığı ve söz konusu haberlerin esir ailelerine zarar verdiği öne sürüldü.

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