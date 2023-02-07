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Dünya

ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda depremler nedeniyle Türkiye'ye yardım gönderecek

ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda, Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye insani yardım göndereceğini duyurdu.

Nuri Aydın, Salih Okuroğlu, Murat Karadağ   | 07.02.2023
ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda depremler nedeniyle Türkiye'ye yardım gönderecek

Ankara

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerden ötürü "derin üzüntü" yaşadığını ve ülkesinin "yardım sağlamaya hazır olduğunu" belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, depremden etkilenenlere derhal yardım edilmesi talimatı verdiğini vurgulayan Thomas-Greenfield, "BM Genel Sekreteri'nin uluslararası topluma, depremden etkilenenlere yardım etmek için kritik fon ve yardımı acilen artırma çağrısını yineliyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin hali hazırda "cömertçe" 3,5 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığına değinen Thomas-Greenfield, "İnsani yardım kuruluşları müdahale etmeye çalışırken, ABD de felaketten etkilenenlere yardım sağlamaya hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Thomas-Greenfield, Suriye'deki tıbbi tesislerin de uzun süredir kapasitesinin üzerinde hizmet verdiğine işaret ederek depremlerin "savunmasız durumdaki Suriyelilerin karşılaştığı krizlerin yanı sıra yardım sağlayan BM kuruluşları ve STK'lerin karşılaştığı zorlukları da artırdığını" kaydetti.

ABD'li diplomat, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Biden da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde ihtiyaç duyulan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını dile getirmişti.

Avustralya ve Yeni Zelanda'dan insani yardım desteği

Avustralya ve Yeni Zelanda da depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye insani yardım göndereceğini açıkladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Yeni Zelandalı mevkidaşı Chris Hipkins, Avustralya'nın başkenti Canberra'da düzenlenen ortak basın toplantısında, depremden dolayı sevdiklerini kaybeden ailelere ve her iki topluma taziyelerini iletti.

Bölgede yaşanan depremin yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu belirten Albanese, Avustralya hükümetinin, depremden etkilenenlere Avustralya Kızılhaç'ı aracılığıyla ilk aşamada 10 milyon Avustralya doları değerinde insani yardım göndereceğini bildirdi.

Hipkins ise Yeni Zelanda'nın 1,5 milyon Yeni Zelanda doları insani yardım sağlayacağını duyurarak, konu hakkında daha fazla ayrıntının ülkenin Dışişleri Bakanı tarafından yayınlanacağını söyledi.

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