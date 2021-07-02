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Dünya

ABD, Amerikan ordusu ile çalışmış bir grup Afgan vatandaşını aileleriyle tahliye edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan'dan çekilme süreci bitmeden, işgal sırasında Amerikan ordusu ile çalışmış bir grup Afgan vatandaşını aileleriyle birlikte ülke dışına çıkaracaklarını açıkladı.

Kasım İleri   | 02.07.2021
ABD, Amerikan ordusu ile çalışmış bir grup Afgan vatandaşını aileleriyle tahliye edecek

Washington

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Price, ABD ordusu ile çalışmış Afgan vatandaşlarının durumuna ilişkin bir soruya, "Bizim en büyük endişemiz, Afganistan'da yıllarca bizimle çalışmış olanların güvenliği ve emniyetidir. Tam da bu nedenle aileleriyle birlikte ülke dışına çıkarmak üzere bir grup başvuru sahibini belirledik." dedi.

ABD'nin dış operasyonlarına destek verenlere uyguladığı Özel Vize Programına Afganistan'dan 18 bin kişinin başvurduğunu hatırlatan Price, bu sayının yaklaşık yarısının işlemlerinin başlatıldığını söyledi.

Price, ülke dışına çıkaracakları Afganların sayısının henüz belirlenmediğini anlatırken, "Bu başvuru sahiplerini Başkan'ın çekilme için verdiği 11 Eylül tarihinden önce, yani askeri birliklerimizin çekilmesi bitmeden ülke dışına çıkaracak şekilde belirledik." dedi.

​​​​​​​ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) son açıklamasına göre, çekilmenin yüzde 50'den fazlası tamamlanmış ve 6 askeri üs Afgan güçlerine teslim edilmiş durumda ancak komutanlık çekilen asker sayısını henüz resmi olarak açıklamıyor.

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