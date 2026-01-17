Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,296.80
BTC/USDT
95,235.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalinde olan Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girmeye başladığını duyurdu
logo
Dünya

ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota'daki Demokrat yetkililer hakkında soruşturma başlattı

ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota Valisi Tim Walz ile Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey hakkında, federal göçmenlik uygulamalarını engellemeye çalıştıkları iddiasıyla soruşturma açtı.

Zeynep Katre Oran  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota'daki Demokrat yetkililer hakkında soruşturma başlattı

Ankara

BBC'nin haberine göre, Walz ve Frey, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) tarafından düzensiz göçmenlere karşı yürütülen operasyonlara yönelik açıklamaları nedeniyle incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında, söz konusu Demokrat yetkililerin federal kolluk kuvvetlerinin göçmenlik operasyonlarını yürütmesini engellemeye çalıştıkları iddia edildi.

Minneapolis Belediye Başkanı Frey, BBC'ye yaptığı açıklamada suçlamaları reddederek soruşturmanın Minneapolis'i ve kent sakinlerini koruma çabalarına karşı yapılan açık bir "sindirme girişimi" olduğunu savundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan Minnesota'da federal yargıç Kate Menendez, bölgede yürütülen göçmenlik operasyonları kapsamında barışçıl göstericilerin gözaltına alınamayacağına ve biber gazı kullanılamayacağına hükmetti.

Menendez, verdiği kararda, yetkililerin yalnızca görevlerini engelleyen kişilere müdahale edebileceğini, gözlem yapan ya da barışçıl şekilde protesto eden kişilere yönelik müdahalelerin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE ajanının bir kadını vurmasının ardından başlayan ICE karşıtı gösteriler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsyan Yasası'nı devreye sokma tehdidine rağmen sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da yüz tanıma kameralarıyla kent güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Evde Bakım Yardımı"na ilişkin açıklama
İstanbul'da "Kudüs ve Filistin Dersleri" kitabının tanıtımı yapıldı
İstanbul'da geçen yıl özel sağlık kuruluşlarına 21 bin denetim yapıldı
Geçen yıl trafik kazalarında 3 bin 481 kişi yaşamını yitirdi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota'daki Demokrat yetkililer hakkında soruşturma başlattı

ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota'daki Demokrat yetkililer hakkında soruşturma başlattı

ABD, küresel LNG arzında kapasiteyi ikiye katlamayı amaçlıyor

İsrail ile ABD, yapay zeka ve kritik teknoloji alanlarında stratejik ortaklık başlattı

Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado ile yeniden görüşeceğini söyledi

Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado ile yeniden görüşeceğini söyledi
Almanya Başbakanı Merz, ABD’nin kurallara dayalı düzene sırt çevirdiğini söyledi

Almanya Başbakanı Merz, ABD’nin kurallara dayalı düzene sırt çevirdiğini söyledi
Beyaz Saray, Gazze'deki geçiş sürecini yönetecek "Barış Kurulu" üyelerini açıkladı

Beyaz Saray, Gazze'deki geçiş sürecini yönetecek "Barış Kurulu" üyelerini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet