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Dünya

ABD Adalet Bakanlığı, Hunter Biden soruşturması kapsamında hazırlanan raporu yayımladı

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan ve affedilen oğlu Hunter Biden'a yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
ABD Adalet Bakanlığı, Hunter Biden soruşturması kapsamında hazırlanan raporu yayımladı

Ankara

Hunter Biden hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığınca atanan özel savcı David Weiss tarafından hazırlanan ve kamuoyuyla paylaşılan raporda bazı noktalar dikkati çekti.

Raporda, Hunter Biden hakkında alınan kararın, "partizan politikaların değil, kapsamlı ve tarafsız soruşturmaların sonucu" olduğu ifade edildi.

Arıca raporda, Başkan Biden'ın, oğlu Hunter Biden'ın "yalnızca oğlu olduğu için" hedef alındığı yönündeki açıklamaları da eleştirildi.

Bu açıklamalarının sadece Adalet Bakanlığı personelini değil, bu kararı alan tüm kamu görevlilerini zan altında bıraktığı kaydedilen raporda, kararların "jüri tarafından yasal olarak oylanarak siyasi etkilerden uzak şekilde alındığı" belirtildi.

Raporda, Hunter Biden hakkında alınan kararların "sorgulanması ve partizan hale getirilmesinin, adalete olan güveni zayıflattığı" vurgulandı.

- Biden af yetkisini kullanmıştı

ABD Başkanı Biden, 2 Aralık 2024'te oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmış, verdiği sözü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savunmuştu.

Jüri üyeleri, ABD Başkanı'nın oğlunun, federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek, başvuru formunda uyuşturucu kullanıcısı olmadığı şeklinde yanlış beyanda bulunmak ve silahı 11 gün boyunca yasa dışı olarak bulundurmaktan suçlu olduğuna hükmetmişti.

ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkarak suçlu bulunmuştu.

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