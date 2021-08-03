ABD, 16 ülke ve adayı Kovid-19 nedeniyle 'yüksek riskli ülkeler' listesine ekledi
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), aralarında Yunanistan, İrlanda, Libya ve İran'ın da bulunduğu 16 ülke ve adayı, Kovid-19 salgını nedeniyle "tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği "yüksek riskli ülkeler" listesine dahil etti.
New York
CDC'nin "Seviye 4" listesine eklediği ülkeler, Andorra, Yunanistan, İran, İrlanda, Kazakistan, Libya, Malta ve Lesotho ile Curaçao (Hollanda Antilleri) Cebelitarık, Guadeloupe, Man Adası, Martinique, Saint Barthelemy, ABD Virgin Adaları ve Saint Martin Adaları oldu.
Söz konusu ülke ve adalara seyahatin Kovid-19 vaka sayılarının yüksek olması nedeniyle risk teşkil ettiğine dikkati çeken CDC, buralara seyahatten kaçınılması tavsiyesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.