Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Başkanı Trump'tan, Rusya-Ukrayna barış planının "kendi onayı olmadan kabul edilmeyeceği" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yarın yapacağı görüşmeye ilişkin, "(Zelenskiy'nin) Elinde ben onaylayana kadar hiçbir şey yok. Elinde ne olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayşe İrem Çakır  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Ankara

Politico'ya konuşan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yarın yapılması beklenen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, savaşın sona erdirilmesi amacı taşıyan 20 maddelik barış planına ilişkin, "(Zelenskiy'nin) Elinde ben onaylayana kadar hiçbir şey yok. Elinde ne olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da hafta sonu kendisini ziyaret edeceğini teyit eden Trump, "Zelenskiy ve Bibi gelecekler. Hepsi geliyor. Ülkemize yeniden saygı duyuyorlar." diye konuştu.

Başkan Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda konuşacağına işaret etti.

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi amacıyla geçen ay ABD'nin önerdiği ve Avrupalı müttefiklerle revize ettikleri barış planının yaklaşık yüzde 90'ının hazır olduğunu söylemiş, "Amacımız, her şeyin yüzde 100 hazır olmasını sağlamaktır." demişti.​​​​​​​

