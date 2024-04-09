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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Abbas'tan Gazze'deki saldırılar nedeniyle bayram kutlamalarının "dini törenlerle" sınırlı kalması çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'de 6 aydır devam eden "soykırım" nedeniyle Ramazan Bayramı kutlamalarının sadece "dini törenlerle" sınırlı kalması çağrısında bulundu.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Abbas'tan Gazze'deki saldırılar nedeniyle bayram kutlamalarının "dini törenlerle" sınırlı kalması çağrısı

Ramallah

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas, İsrail güçlerinin Gazze'de devam ettiği soykırımın yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılar nedeniyle Filistin halkının zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Filistin halkının içinde bulunduğu şartlar nedeniyle Ramazan Bayramı kutlamalarının sadece "dini törenlerle" sınırlı kalması çağrısında bulunan Abbas, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Abbas, Filistinli tutukluların en yakın zamanda özgürlüğüne kavuşması, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve mültecilerin yurtlarına dönmesini temenni ettiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 207 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260’ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 460 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 272 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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