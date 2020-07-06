Euro
7.77
Dolar
6.86
BIST 100
118,485.20
Altın
1,786.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye ile ilişkilerde 'karşılıklı fayda' vurgusu

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye ile mevcut ilişkilerdeki dinamiği karşılıklı faydalı olacak şekilde değiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yusuf Hatip   | 06.07.2020
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye ile ilişkilerde 'karşılıklı fayda' vurgusu Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Ankara

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Zoom uygulaması üzerinden basın toplantısı düzenledi.

AB ile Türkiye ilişkilerinin idealden "çok uzak" olduğunu belirten Borrell, "Doğu Akdeniz'deki ilişkiler daha kötüye gidiyor. Libya, Suriye gibi bölgesel sorunlar var. Göç de aynı şekilde. Bu da ilişkileri karmaşıklaştırıyor." diye konuştu.

Borrell, Türk muhataplarına "diyaloğa ihtiyaç olduğunu ve gerilimin düşürülmesi gerektiğini söylediğini" kaydederek, gelecek hafta Avrupa Parlamentosunda (AP) ve Dışişleri Konseyinde Türkiye ile ilgili konuları ele alacaklarını, bunun da Türkiye'ye ne kadar önem verdiklerinin işareti olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin "kilit bir ortak ve (AB'ye) aday ülke olduğunu" vurgulayan Borrell, ayrıca, Türkiye'nin "AB'nin parçası olmak isteyen çok iyi bir komşu" olduğunu söyledi.

Borrell, "Mevcut ilişkilerdeki dinamiği karşılıklı faydalı olacak şekilde değiştirmeyi amaçlıyoruz." diyerek, bunun yolunun diyalogdan geçtiğini belirtti.

Ziyaretin amacı "havayı koklamak"

Ankara ziyaretinin amacının somut birtakım anlaşmalara varmak değil, "havayı koklamak ve karşılıklı kaygıları paylaşmak olduğunu" kaydeden Borrell, özellikle Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili Türkiye ile ciddi görüş ayrılıkları olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bugünkü görüşmesine ilişkin bir soru üzerine Libya ve Suriye konularını görüştüklerini ifade etti.

Suriye'ye AB'nin finanse ettiği yardımın ulaştırılmasının önemine işaret eden Borrell, bunun için Türkiye-Suriye sınırının açık kalmasının kritik olduğu yorumunu yaptı.

Borrell, Libya'da iki NATO müttefikinin (Fransa, Türkiye) savaş gemilerinin karşı karşıya gelmesinin kabul edilebilir olmadığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çinli ilaç şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı Brezilya'da insanlar üzerinde denenecek
New York Valisi Cuomo, ABD'de Kovid-19'un yayılmasından Trump'ı sorumlu tuttu
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Beyaz Saray: Kovid-19 bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için zararsız
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayılarımızda azalma sürüyor

Benzer haberler

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye ile ilişkilerde 'karşılıklı fayda' vurgusu

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye ile ilişkilerde 'karşılıklı fayda' vurgusu

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayılarımızda azalma sürüyor

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi
Malta açıklarında bekletilen göçmenler Avrupa ülkelerine dağıtılacak

Malta açıklarında bekletilen göçmenler Avrupa ülkelerine dağıtılacak
AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell: Türkiye ile daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell: Türkiye ile daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var