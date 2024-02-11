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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Refah'a saldırısıyla ilgili uyarısını yineledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmasının "tarif edilemez bir insani felakete yol açacağı" uyarısında bulundu.

Selen Valente Rasquinho  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Refah'a saldırısıyla ilgili uyarısını yineledi

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada, "AB'ye üye birçok ülkenin, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının tarif edilemez bir insani felakete ve Mısır ile ciddi gerilimlere yol açacağı yönündeki uyarısını yineliyorum." ifadesini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi, müzakerelerin yeniden başlatılmasının, kan dökülmesini engellemenin tek yolu olduğunu vurguladı.

Borrell, dün de İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmasının "feci sonuçlara yol açacağı" uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki son durum

İsrail, Hamas'ın sunduğu her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini reddetmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış Filistinlilerin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını vermişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 64 Filistinli öldürüldü, 67 bin 611 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


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