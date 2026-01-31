Dolar
Gündem

Bazı iller için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

İstanbul, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur ve Konya için fırtına uyarısında bulunuldu.

Dilhan Türker Yıldız  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Bazı iller için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Ankara

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, bugün öğle saatlerinden itibaren 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak, yer yer fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

Halihazırda 6-9 derece aralığında seyreden sıcaklıkların pazartesi itibarıyla 5 derecenin altına, kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapması beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların kar değerlerine gerileyeceği, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor.

Bu nedenle, vatandaşların kış koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları isteniyor.

Yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, Edirne’nin güneyi ve Çanakkale çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı.

Öğle saatlerinden itibaren ise güney yönlerinden İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Burdur ile Konya'nın kuzey ve batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına, Muğla'da yer yer kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

