Euro
9.33
Dolar
7.78
BIST 100
1,311.98
Altın
1,774.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB yönetimi, ABD ile ilişkilerin nasıl geliştirileceğini belirlemek için çalışmalara başlıyor

AB, Joe Biden'ı biri video konferans, diğeri fiziki olmak üzere 2 zirve toplantısına davet etti.

Ömer Tuğrul Çam   | 30.11.2020
AB yönetimi, ABD ile ilişkilerin nasıl geliştirileceğini belirlemek için çalışmalara başlıyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Joe Biden'ın yeni ABD Başkanı seçilmesinden sonra transatlantik ilişkilerinin nasıl geliştirileceğini ele almak üzere üye ülkelerle istişarelere başlıyor.

Üst düzey bir AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, AB üyesi ülkelerin Brüksel'deki büyükelçileri, bugün, AB-ABD ilişkileri hakkında liderlerin 10-11 Aralık'taki zirve toplantısına hazırlık kapsamında görüşme yapacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de gelecek hafta, AB ülkelerinin liderleriyle istişarelerde bulunacak. Liderler, aralıktaki zirvede ABD ile ilişkilerin nasıl geliştirileceği hususunu görüşecek.

Michel, Biden'ı 2021'in ilk yarısında biri video konferans yöntemiyle olmak üzere 2 toplantıya davet etti.

Toplantılardan ilkinin ocakta Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra yapılması bekleniyor. Biden'ın Brüksel ziyaretinin ise bahar aylarında düzenlenmesi amaçlanıyor.

Biden döneminin fırsat olacağı düşünülüyor

AB yönetiminin ABD ile ilişkilerde üzerinde durduğu 5 ana başlık bulunuyor. Bunlar "Kovid-19 salgınıyla mücadele, ekonomik toparlanmayı hızlandırma, iklim değişikliği, çok taraflılık ve ortak değerlerin korunması, barış ve güvenliğin desteklenmesi" olarak sıralanıyor.

AB, Donald Trump'ın 4 yıllık başkanlık döneminde transatlantik ilişkilerinin özellikle ticaret, güvenlik ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında gerilediğini, Biden döneminin bunları düzeltmek için fırsat olacağını düşünüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 63 milyon 126 bine ulaştı
Çöl tozunun koronavirüs taşıma ihtimali yok
Kovid-19'lu obez kişilerin ölüm riski yüksek
ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci: Gelecek haftalarda vakalarda artış olabilir
'Sevdiklerimizden uzak kalmamak için elimizden gelenin fazlasını yapalım'

Benzer haberler

AB yönetimi, ABD ile ilişkilerin nasıl geliştirileceğini belirlemek için çalışmalara başlıyor

AB yönetimi, ABD ile ilişkilerin nasıl geliştirileceğini belirlemek için çalışmalara başlıyor

Biden, Hint-Pasifik'te ABD-Japonya ittifakı doğrultusunda politikalar sürdürecek

İranlı nükleer fizikçinin öldürülmesi sonrası Ruhani hükümetini iç ve dış politikada neler bekliyor?

Fahrizade suikastı ve İran’ın kritik tercihi

Fahrizade suikastı ve İran’ın kritik tercihi
ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci: Gelecek haftalarda vakalarda artış olabilir

ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci: Gelecek haftalarda vakalarda artış olabilir
Uzmanlara göre Avrupa Birliği Türkiye'den kopamaz

Uzmanlara göre Avrupa Birliği Türkiye'den kopamaz