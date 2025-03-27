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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, yaptırımların hafifletilmesi için Rusya'nın askerlerini Ukrayna'dan çekmesini istiyor

AB Komisyonu Sözcüsü Anitta Hipper, "Rus askeri güçlerinin Ukrayna'nın bütün topraklarından koşulsuz olarak çekilmesi, yaptırımları değiştirmek veya kaldırmak için ana ön koşullardan biri olacak." dedi.

Ata Ufuk Şeker  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
AB, yaptırımların hafifletilmesi için Rusya'nın askerlerini Ukrayna'dan çekmesini istiyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anitta Hipper, yaptırımların hafifletilmesi veya kaldırılması için Rusya'nın saldırıları sonlandırması ve askeri güçlerinin tamamını Ukrayna'nın bütün topraklarından geri çekmesi gerektiğini söyledi.

Hipper ve AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve Kremlin'in ABD ile yaptığı ateşkes müzakerelerinde Karadeniz girişimini yeniden canlandırmak için Rus Tarım Bankası (Rosselkhozbank) ve tarım ürünlerinin ticaretinde yer alan diğer finans kurumlarına yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve bunların uluslararası ödeme sistemi SWIFT'e yeniden bağlanması talebine nasıl yanıt verileceği konusundaki soruyu yanıtladı.

Yaptırımların Rusya'nın Ukrayna'ya sebepsiz ve haksız biçimde saldırması nedeniyle uygulandığını belirten Hipper, "Rus askeri güçlerinin Ukrayna'nın bütün topraklarından koşulsuz olarak çekilmesi, yaptırımları değiştirmek veya kaldırmak için ana ön koşullardan biri olacak." dedi.

Hipper, Rusya'nın savaşı sona erdirmek için gerçekten siyasi irade göstermesi gerektiğine işaret ederek, "Herhangi bir barış anlaşması veya bu konudaki herhangi bir müzakere, Ukrayna için adil ve uzun süreli bir barışa yol açmalı ve sürdürülebilir olmalıdır." diye konuştu.

Politik tarafta Rusya üzerindeki baskıyı en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Hipper, bu amaçla ellerindeki bütün araçları kullandıklarını, 16 yaptırım paketi hazırladıklarını ve yeni bir paket üzerinde çalıştıklarını, Ukrayna'ya askeri mühimmat desteğini artırdıklarını vurguladı.

Hipper, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış istediklerini, bu hedefe yönelik bütün müzakereleri desteklediklerini kaydetti.

AB Komisyonu Sözcüsü Gill de AB yaptırımları kapsamında Rusya ve Belarus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'i kullanamadıklarını anımsattı.

Söz konusu tedbirin Rusya'nın savaşı finanse etme kapasitesini kısıtlamak ve bankaların yabancı para elde etmesini veya varlıklarını yurt dışına transfer etmesini önlemek için alındığını hatırlatan Gill, bu tedbirin Rus ekonomisine ciddi zarar verdiğini söyledi.

Avrupa ülkeleri, Rusya'nın uluslararası finans sistemiyle bağlantısını koparmak ve Rus kurumlarının dünya genelindeki faaliyetlerini engellemek üzere, önemli Rus bankalarını uluslararası para transferi sistemi SWIFT'ten çıkarmışlardı.

Belçika merkezli SWIFT, dünya çapında finans kuruluşları arasındaki işlemlerin güvenli ve standart bir halde gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor. Halihazırda 200'den fazla ülke ile 11 binden fazla finans kurumunun bağlı olduğu SWIFT ile dünyadaki sınır ötesi ödemelerin büyük kısmı gerçekleştiriliyor.

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