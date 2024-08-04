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Dünya

AB üyesi 7 ülke Venezuela'ya, seçim sonuçlarına ilişkin şeffaflık çağrısı yaptı

Hollanda, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Polonya ve Portekiz, ortak açıklamayla, Venezuela'ya cumhurbaşkanı seçimi sonrasındaki süreçle ilgili şeffaflığın sağlanması ve göstericilere karşı itidalli davranılması çağrısında bulundu.

Selman Aksünger  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
AB üyesi 7 ülke Venezuela'ya, seçim sonuçlarına ilişkin şeffaflık çağrısı yaptı

Amsterdam

Hollanda, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Polonya ve Portekiz'den oluşan yedi Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin ortak yazılı açıklamasında, Venezuela'daki seçim süreci sonrasında yaşananlar nedeniyle endişe duyulduğu ifade edildi.

Venezuela makamlarını, tüm sayım döküm cetvellerini açıklamaya çağıran ülkeler, seçime hile karıştırıldığı yönündeki muhalefetin iddialarının incelenmesi gerektiğini belirtti.

"Bu süreçte başta siyasi liderler olmak üzere tüm Venezuelalıların haklarına saygı gösterilmelidir." ifadesine yer verilen açıklamada, Venezuela yönetimi protestoculara karşı itidalli olmaya davet edildi.

Protestoculara yönelik tutuklama ve şiddetin kınandığı açıklamada, "Venezuela halkının iradesine, barışçıl protesto hakkına ve toplanma özgürlüğüne de saygı gösterilmelidir. Ortaklarımızla durumu yakından takip etmeye, Venezuela halkının demokrasi ve barış çağrısını desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimi düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

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