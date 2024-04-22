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Dünya

AB ülkeleri, İsrail'e saldırısı nedeniyle İran'a yönelik yaptırımları genişletmekte mutabık kaldı

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Rusya'ya insansız hava aracı transferiyle ilgili halihazırda İran'a uyguladıkları yaptırımları, füzeleri ve Orta Doğu ile Kızıl Deniz'e transferleri de kapsayacak şekilde genişletme kararı aldı.

Selen Valente Rasquinho  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
AB ülkeleri, İsrail'e saldırısı nedeniyle İran'a yönelik yaptırımları genişletmekte mutabık kaldı

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin dışişleri ve savunma bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e saldırısı sonrasında bu ülkeye karşı aldıkları yeni yaptırım kararını duyurdu.

Borrell, "İran'a karşı mevcut dron yaptırımları rejimimizi, füzeleri ve onların Rusya'ya transferini kapsayacak şekilde genişletmek için siyasi bir anlaşmaya vardık. Ayrıca, bu çerçevenin coğrafi alanını genişletip, dron ve füzelerin sadece Rusya'ya değil, aynı zamanda tüm Orta Doğu ve Kızıl Deniz bölgesine transferine de uygulamaya karar verdik." diye konuştu.

AB'nin İran'a karşı kitle imha silahlarının yayılması, insan hakları ihlalleri ve Rusya'ya insansız hava araçları tedariki nedeniyle yaptırım programları bulunuyor.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.​​​​​​​

AB, akabinde saldırıları kınamış, bazı AB ülkeleri İran büyükelçilerini dışişleri bakanlığına çağırmıştı.


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