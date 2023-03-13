Dolar
18.97
Euro
20.34
Altın
1,909.15
ETH/USDT
1,680.00
BTC/USDT
24,138.00
BIST 100
5,323.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alanlara yönelik yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını hedef alan kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları 6 ay için uzattı.

Ömer Tuğrul Çam  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
AB, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alanlara yönelik yaptırımları uzattı

Brüksel

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, kısıtlayıcı tedbirlerin 15 Eylül 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Yaptırımlar, varlıkların dondurulmasını, seyahat yasağını ve listedekilere mali fon sağlanmasının yasaklanmasını içeriyor.

Mevcut yaptırımlar şu anda 1473 kişi ve 205 kuruluşu kapsıyor.

Bu kişi ve kuruluşların çoğu, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırı başlatması sonrasında yaptırım listesine alınmıştı.

AB, yaptırımlarla Rusya'nın ekonomisini zayıflatmayı, kritik teknolojilere ve pazarlara ulaşımını kesmeyi ve savaşma kabiliyetini düşürmeyi hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay Büyükşehir Belediyesi enkazında "evrak nöbeti"
Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 43 kişi tutuklandı
Karabük'te yapımı tamamlanan Haslı Göleti su tutmaya başladı
Ankara'da Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı yapıldı
Türkiye'de YHT'lerle 14 yılda 72 milyona yakın yolcu taşındı

Benzer haberler

AB, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alanlara yönelik yaptırımları uzattı

AB, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alanlara yönelik yaptırımları uzattı

Kremlin: Ukrayna ile ilgili belirlenen hedeflere sadece askeri yollarla ulaşabiliriz

Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Karabağ'daki durumu görüştü

Antakya künefesine AB tescili

Antakya künefesine AB tescili
Türkiye'de geçen yıl doğal gazdan elektrik üretimi yüzde 35 düştü

Türkiye'de geçen yıl doğal gazdan elektrik üretimi yüzde 35 düştü
Rus-Hint ortak şirketi, Hindistan ordusundan 2,5 milyar dolarlık sipariş almaya hazırlanıyor

Rus-Hint ortak şirketi, Hindistan ordusundan 2,5 milyar dolarlık sipariş almaya hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet