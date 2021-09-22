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Dünya

AB, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylama planından memnuniyetini bildirdi

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı ekimde TBMM'nin onayına sunması planından memnuniyet duyulduğunu kaydetti.

Ömer Tuğrul Çam   | 22.09.2021
AB, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylama planından memnuniyetini bildirdi

Brüksel

AB Komisyonunun çevre ve iklim değişimi konularından sorumlu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin iklim konulu Paris Anlaşması'nı onaylamaya hazır olması çok memnuniyet verici bir adım." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu adımını yakında Ulusal Katkı Beyanı'nın (NDC) takip etmesini beklediklerini belirten Timmermans, "Dünya genelinde daha iddialı iklim eylemi için ivme artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu görüşmelerindeki konuşmasında, "Paris İklim Anlaşması'nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz." demişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da geçen hafta Brüksel'de Timmermans ile yaptığı görüşmede Paris İklim Anlaşması, net sıfır emisyon, karbon salınımının azaltıldığı bir dünya için yapılması gerekenler, emisyon ticareti, AB Yeşil Mutabakatı gibi çeşitli konuları ele almıştı.

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