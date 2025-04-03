AB, Trump yönetiminin yol açtığı belirsizlikte Orta Asya ile yakınlaşmak istiyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilk kez düzenlenen AB-Orta Asya zirvesinin, içinden geçilen "belirsiz zamanlarda" tarihi bir gelişme olduğunu belirterek, ilişkileri geliştirme arzusunu ifade etti.
Brüksel
Von der Leyen, Özbekistan'ın başkenti Semerkant'ta düzenlenen ilk AB-Orta Asya zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu.
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Sabah saatlerinde kentin etkileyici kültürel miras alanlarını ziyaret etme onuruna eriştiklerini belirten von der Leyen, "Bu ilk AB-Orta Asya Zirvesi tarihi bir etkinlik ve yeni başlangıçların sembolü olan nevruzdan sonra düzenlenmesi de yerinde bir karar." dedi.
Von der Leyen, "Ortaklığımızın yeni bir başlangıca ihtiyacı yok, ancak bugün çok güçlü bir dostluğa dayanan büyük bir adım atıyoruz." ifadesini kullandı.
Ticaretten turizme işbirliğinin son derece gelişmiş olduğunu vurgulayan von der Leyen, ortaklığın bir adım ileriye taşınmasının içinden geçilen "belirsiz zamanlarda" daha da önemli olduğuna işaret etti.
AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e kişisel çabaları nedeniyle teşekkür ederek, "Bu günlerde yaptığımız görüşmelerin verimli bir sonucu olarak, bu yılın sonlarında Brüksel'de muazzam ortaklık ve işbirliği anlaşması imzalamak üzere sizi ağırlamayı umuyorum." diye konuştu.
AB-Orta Asya diyaloğundan zirveye
Rusya-Ukrayna savaşının ardından AB'nin Orta Asya ülkeleriyle daha yakın ilişki kurması amacıyla başlatılan üst düzey diyaloğun, sürekli hale getirilerek AB-Orta Asya Zirvesi’ne dönüştürülmesi kararlaştırılmıştı.
AB'nin Orta Asya ülkeleriyle yakın diyaloğu, en önemli müttefiki ABD'yi Donald Trump'ın mesafeli yaklaşımı nedeniyle kaybetmesinin ardından daha büyük önem arz ediyor. AB, ticaretten enerjiye birçok alanda Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan'la ilişkileri ilerletmeyi hedefliyor.
Mirziyoyev’in ev sahipliğinde 3-4 Nisan'da düzenlenen zirveye AB Konseyi Başkanı Costa ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadık Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov katılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.