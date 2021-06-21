Euro
10.44
Dolar
8.76
BIST 100
1,388.13
Altın
1,775.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

AB, temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması hedefine ulaşılabileceğini duyurdu

AB sözcülerinden Keersmaecker, gelecek ay AB'deki yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefine erişilebileceğini bildirdi.

Selen Temizer   | 21.06.2021
AB, temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması hedefine ulaşılabileceğini duyurdu

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) sözcülerinden Stefan De Keersmaecker, halihazırda yetişkin nüfusun yüzde 55'inin ilk dozu, yüzde 32'sinin ise ikinci dozu aldığını aktardı.

Mevcut aşılar ve gelecek teslimatlar göz önüne alındığında temmuz itibarıyla yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefine ulaşılabileceğini söyleyen Keersmaecker, AB'ye 357 milyon 700 bin dozluk yeni teslimat yapıldığını ifade etti.

Keersmaecker, bunlardan 310 milyon 700 bininin ülkeye ulaştığını ve kayıt altına alındığını duyurdu.

Geçen haftanın verilerine göre, haftada 25 milyondan fazla aşılama yapıldığını dile getiren Keersmaecker, üye ülkeler arasındaki farkların kapatılması için çalışıldığını kaydetti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde 4 aşının kullanımına onay verdi. Bunlar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmalarınca üretilen aşıları kapsıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya'daki salgın durumu iyiden ziyade kötü
Kovid-19 geçiren kişiler taburcu edildikten 2 ay sonra bile bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşayabiliyor
ABD, Tayvan'a 2,5 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışladı
AB, temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması hedefine ulaşılabileceğini duyurdu
İstanbul'da 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı

Benzer haberler

Kovid-19 geçiren kişiler taburcu edildikten 2 ay sonra bile bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşayabiliyor

Kovid-19 geçiren kişiler taburcu edildikten 2 ay sonra bile bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşayabiliyor

ABD, Tayvan'a 2,5 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışladı

Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Burcu Çevik, Türkiye-Ruanda ilişkilerini değerlendirdi

AB, temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması hedefine ulaşılabileceğini duyurdu

AB, temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması hedefine ulaşılabileceğini duyurdu
İstanbul'da 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı

İstanbul'da 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı

Dünya genelinde 2 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 2 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı