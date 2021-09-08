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Dünya

AB, stratejik hedefleri doğrultusunda Türkiye ile daha yakın iş birliğini öngörüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birliğin gelecek hedefleri doğrultusunda Türkiye ve bölge ülkeleriyle daha yakın ilişkiler içinde olunacağını bildirdi.

Selen Temizer   | 08.09.2021
AB, stratejik hedefleri doğrultusunda Türkiye ile daha yakın iş birliğini öngörüyor

Brüksel

AB Komisyonunun Kurumlararası İlişkiler ve Öngörüden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, ilki geçen sene yayımlanan raporun 2021 versiyonuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Sefcovic, 2050'ye doğru giderken AB'yi etkileyecek 5 ana başlık hakkında görüştüklerini belirterek, bunların iklim değişikliği ve diğer çevresel meydan okumalar, dijital hiper bağlanabilirlik ve teknoloji dönüşümü, demokrasi ve değerler üzerinde baskı, küresel düzende ve demografideki değişikliği olduğunu söyledi.

Maros Sefcovic, AB'nin yeşil ve dijital dönüşümler konusunda daha iyi bir anlayış geliştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

2021 Stratejik Öngörü Raporu, AB'nin sağlık ve gıda, teknoloji, enerji, ekonomi ve finans, güvenlik ve savunma alanlarında çağın gerekliliklerini yerine getirmek alanındaki hedeflerini derliyor.

Raporda, bu amaçlar doğrultusunda AB'nin Türkiye ve komşu ülkelerle daha yakın iş birliği içinde olacağına işaret ediliyor.

Raporda ayrıca Batı Balkanlar'ın entegrasyonu, transatlantik ilişkiler, Afrika, Hint-Pasifik ve Orta Asya'daki istikrarının jeopolitik öncelikler olarak belirlediği belirtiliyor.

Çin ve Hindistan'ın yükselişine dikkat çekilen raporda, gelecek dönemde jeo-ekonomik ağırlık merkezinin doğuya kayacağı, ABD-Çin rekabetinin artacağı kaydediliyor.

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