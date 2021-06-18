Euro
10.37
Dolar
8.71
BIST 100
1,406.68
Altın
1,792.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılıyor
logo
Dünya

AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesine ABD'yi de ekledi

AB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine aralarında ABD'nin de bulunduğu 5 ülkeyi ekleme kararı aldı.

Ata Ufuk Şeker   | 18.06.2021
AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesine ABD'yi de ekledi

Brüksel

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, "zorunlu olmayan" seyahatler için uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının "tavsiye edildiği" ülkeler listesi güncellendi.

Üyelere tavsiye niteliği taşıyan listeye göre, salgın tedbirleri kapsamında geçen yıl tamamen kapatılan AB dış sınırları ABD, Avustralya, İsrail, Japonya, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Lübnan, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland, Hong Kong, Makao ve Tayvan'a kademeli olarak açılabilecek.

Ayrıca AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olabilecek.

Son güncelleme ile AB'nin listesine ABD, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Lübnan ve Tayvan ile Hong Kong ve Makao bölgeleri eklenmiş oldu.

Listede yer almayan bütün ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

AB, kısıtlamaların kaldırılacağı ülkeleri belirlerken söz konusu ülkelerdeki salgın durumunu, Kovid-19 salgınına karşı o ülkede alınan tedbirleri ve ülkelerle ilgili bilgilerin ve verilerin güvenilirliğiyle mütekabiliyet unsurunu göz önünde bulunduruyor.

Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı tedbirler uygulanabiliyor.

Fransa ve Yunanistan, ABD vatandaşlarının seyahatlerine kısıtlamaları kaldırdıklarını açıklamıştı.

AB, geçen yılın mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aşı programındaki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşıları tamamlandı
Dünya genelinde 2 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya'da halkın yarısına Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı
İspanya 26 Haziran'dan itibaren açık alanda maske kullanma zorunluluğunu kaldırıyor
Moskova'da Kovid-19 tedbirlerinin süresi 29 Haziran'a kadar uzatıldı

Benzer haberler

Dünya genelinde 2 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 2 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Kovid-19 testi negatif çıkan Sergio Busquets yeniden İspanya Milli Takımı'na dahil oluyor

Bakan Koca: Aşı programındaki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşıları tamamlandı

Rusya'dan ABD'ye 'tek taraflı oyun olmayacak' mesajı

Rusya'dan ABD'ye 'tek taraflı oyun olmayacak' mesajı
Almanya'da halkın yarısına Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı

Almanya'da halkın yarısına Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı
AB seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesine ABD'yi de ekledi

AB seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesine ABD'yi de ekledi