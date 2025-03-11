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Dünya

AB, savunmada yeni yol haritası "Beyaz Bülten"in hazırlıklarını tamamladı

AB Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Kubilius, AB'nin savunma konusundaki yol haritası niteliğini taşıyan "Beyaz Bülten" isimli strateji belgesinin hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Melike Pala  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
AB, savunmada yeni yol haritası "Beyaz Bülten"in hazırlıklarını tamamladı

Ankara

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, AB'nin savunma konusundaki yol haritası niteliğini taşıyan "Beyaz Bülten" isimli strateji belgesinin hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, belgenin Avrupa'ya yönelik potansiyel askeri saldırılara karşı hazırlığı artırmayı amaçladığını ifade etti.

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, AB'nin savunma konusundaki yol haritası niteliğini taşıyan "Beyaz Bülten" stratejik belgesine ilişkin oturum yapıldı.

AB Komisyonu adına söz alan Kubilius, Avrupa'ya yönelik potansiyel askeri saldırılara karşı hazırlıklı olmanın aciliyetinin altını çizerek, Rusya'nın savaş endüstrisinin tam kapasiteyle çalıştığını söyledi ve 5 yıl içinde NATO ile bir çatışmaya hazır hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Kubilius, "Avrupa, her zamankinden daha fazla en kötüsüne, yani bize karşı askeri saldırı olasılığını önlemeye hazır olmalıdır. Böyle bir hazırlık, savaşları caydırmanın tek yoludur." dedi.

Değişen jeopolitik dengelere işaret eden Kubilius, ABD'nin Asya'ya doğru stratejik yöneliminin Avrupa'nın kendi güvenliği açısından sorumluluk alması için bir uyandırma çağrısı olduğunu dile getirdi.

"Her zamankinden daha fazla kendi ayaklarımız üzerinde durmalı, kendi savunmamızın ve caydırıcılığımızın sorumluluğunu üstlenmeliyiz." diyen Kubilius, aynı zamanda Ukrayna'ya desteğin sürmesinin önemini vurguladı.

Kubilius, Rusya'nın yeniden toparlanmasına ve gelecekte yeniden saldırmasına olanak tanıyacak geçici bir ateşkesin kabul edilmemesi gerektiğini belirterek, "Güçlü bir barış anlaşması aynı zamanda saldırganlığı caydırabilecek ve savaşı önleyebilecek güçlü bir Avrupa demektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Hepimiz cephe hattındaki ülkeleriz"

Avrupa'nın savunma alanındaki durumuna değinen Kubilius, binlerce tank, zırhlı araç ve topun eksik olduğuna, askeri kabiliyetlerdeki ciddi eksikliğe işaret etti.

Kubilius, hava savunması, uzay savunması ve askeri hareketlilik için gerekli ek yatırımlarla birlikte savunma kabiliyetlerindeki açığı kapatmak için tahminen en az 500 milyar avroya ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, üye ülkelerin yatırımlarını artırması yönünde çağrı yaptı.

Savunma konusunun AB Komisyonunun önceliği olmaya devam edeceğini belirten Kubilius, "Hepimiz cephe hattındaki ülkeleriz. Beyaz Bülten, endüstriyel zafer programımızın, Avrupa kıtasında barışı savunmak için kazanacağımız zaferin temelini oluşturmaktadır. Beyaz Bülten ve Rearm Europe planı, Avrupa'da barış ve demokrasinin zaferine giden yolun sadece başlangıcıdır ve biz galip geleceğiz." diye konuştu.

Kubilius, gelecek hafta yayımlanacak Beyaz Bülten'in Avrupa'nın yatırımlarını artırma, kabiliyetleri güçlendirme ve savunma sanayisine odaklanacağını ifade etti.

"Avrupalıları etkileyen eşi benzeri görülmemiş jeopolitik değişikliklere tanık oluyoruz"

AB Konseyi adına kürsüye çıkan dönem başkanı Polonya'nın Avrupa İşleri Bakanı Adam Szlapka da mevcut jeopolitik ortamı Avrupa'nın güvenliği için bir "dönüm noktası" olarak nitelendirerek, "Biz Avrupalıları doğrudan etkileyen eşi benzeri görülmemiş jeopolitik değişikliklere tanık oluyoruz." dedi.

Szlapka, savunma hazırlığının artırılması için AB kurumları ve üye ülkeler arasında kolektif bir çabaya ihtiyaç olduğunu, savunma harcamalarının artırılması ile Avrupa savunma teknolojisi ve sanayi tabanına yatırım yapılması başta olmak üzere AB güvenliği ve savunmasının güçlendirilmesi için harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Avrupa Savunma Sanayi Programı'nın oluşturulmasına ilişkin müzakerelerin sürdüğü bilgisini veren Szlapka, askeri yardım sağlamak üzere gerektiği sürece mali ve düzenleyici araçların kullanılmasının önemine işaret etti.

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