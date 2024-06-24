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Dünya

AB, Rusya'ya karşı 14'üncü yaptırım paketini kabul etti

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yeniden ihracat yasağını da içeren 14. yaptırım paketini kabul etti.

Ata Ufuk Şeker  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
AB, Rusya'ya karşı 14'üncü yaptırım paketini kabul etti

Brüksel

AB Konseyi, Rusya'ya yeni yaptırımlar içeren 14'üncü paketin resmen kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, yeni paketle mevcut yaptırımlardaki kanuni boşlukların kapatılacağı, yaptırımların çevresinden dolaşmanın zorlaştırılacağı ve enerji alanına yeni tedbirler getirileceği belirtilerek, "Paket, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit eden eylemlerden sorumlu 116 kişi ve kuruluşa yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin yanı sıra çeşitli sektörel tedbirler içeriyor." ifadesi yer aldı.

Rusya LNG'sinin üçüncü ülkelere aktarılmasında AB tesislerinin kullanılmasının önleneceği kaydedilen açıklamada, "AB, Rus LNG'sinin AB topraklarında yeniden yükleme hizmetlerini yasaklayacak." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, AB yaptırımlarının atlatılmasını engelleyecek yeni tedbirlerin de alındığı, Rus askeri sistemlerinin gelişimi için önemli olan malların üçüncü ülkelere ihracatında tespit mekanizmaları getirileceği kaydedildi.

"AB Konseyi, Rusya Merkez Bankasının kısıtlayıcı önlemlerin etkisini ortadan kaldırmak için geliştirdiği özel bir finansal mesajlaşma hizmeti olan Finansal Mesajların Aktarımı Sistemi'nin SPFS kullanımını yasaklamaya karar verdi." ifadesi yer alan açıklamada, AB operatörlerinin Rusya dışında SPFS kullanan özel olarak listelenmiş kuruluşlarla işlem yapmasının da yasaklanacağı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'ya katkıda bulunan bazı gemilerin AB limanlarına erişiminin yasaklanacağı bildirildi.

Rusya'ya hem sivil hem askeri (çift kullanımlı) teknoloji sağlayan 61 şirketin listelendiğine işaret edilen açıklamada, bazıları üçüncü ülkelerde bulunan söz konusu şirketlerin daha sıkı ihracat kısıtlamalarına tabi tutulacağına dikkat çekildi.

Bu paketle, AB ilk defa Rus LNG'sine yönelik kısıtlayıcı tedbir almış oldu.

AB, savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uyguluyor.

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