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Dünya

AB, Nijerya'ya yolsuzlukla mücadele için 30 milyon avro kaynak sağlayacak

Avrupa Birliği'nin (AB) Nijerya'ya, yolsuzlukla mücadelenin güçlendirmesi ve desteklenmesi amacıyla 30 milyon avro taahhütte bulunduğu bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
AB, Nijerya'ya yolsuzlukla mücadele için 30 milyon avro kaynak sağlayacak

Abuja

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve AB Delegasyon Başkanı Samuela İsopi, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "Hukukun Üstünlüğü ve Yolsuzlukla Mücadele (RoLAC)" programın açılışında konuştu.

İsopi, RoLAC programının Nijerya'da hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesini ve yolsuzlukla mücadeleyi desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Programın ilk aşamasında 1,5 milyon Nijeryalının kapsama alındığını belirten İsopi, ikinci aşamanın federal düzeyde ve Adamawa, Anambra, Edo, Kano ve Lagos gibi 5 eyalette uygulanacağını söyledi.

İsopi, AB'nin, Nijerya'da gelecek 5 yılda yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla 30 milyon avro taahhüt ettiği bilgisini paylaşarak, Nijerya'da yolsuzluğa karşı etkili bir mücadelenin önündeki en büyük engelin uygulama olduğunu ifade etti.

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