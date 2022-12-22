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Dünya

AB mahkemesi Danimarka'nın Türk işçinin aile birleşiminde dil testi şartını hukuksuz buldu

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Danimarka’nın, aile birleşimi yapacak Türk işçiden "dil testi" talep etmesini hukuka aykırı bir tedbir olarak değerlendirdi.

Alaattin Doğru   | 22.12.2022
AB mahkemesi Danimarka'nın Türk işçinin aile birleşiminde dil testi şartını hukuksuz buldu

Ankara

Mahkemenin açıkladığı kararda yer alan bilgilere göre, Danimarka’da kalıcı ikameti olan ve 1980’den bu yana çalışan Türk bir işçinin karısı, 2015’te geldiği ülkede oturum izni başvurusunda bulundu.

Danimarka, eşinin Danca dil testi sonucu olmadığı gerekçesiyle kadının başvurusunu 2016’da reddetti.

Divan, kadının oturum izni alması ve aile birleşimi için dil testi şart koşulmasını, 1980’de Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında yapılan ortaklık anlaşması gereğince hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme ayrıca dil testi şartının tek başına entegre olma durumunu garanti etmede yetersiz sayılacağını ve bir zorunluluk olamayacağına ilişkin görüş belirtti.

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