Dolar
35.99
Euro
36.91
Altın
2,812.22
ETH/USDT
2,538.00
BTC/USDT
94,278.00
BIST 100
9,789.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB liderleri "savunma" konulu ilk zirve için bir araya geldi

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Donald Trump döneminde ABD

Selen Valente Rasquinho  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
AB liderleri "savunma" konulu ilk zirve için bir araya geldi

Brüksel

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda düzenlenen gayri resmi zirvenin girişinde yaptığı açıklamada, "Yalnızca savunmaya ayrılmış bir toplantıyla ilk kez bir araya geliyoruz." dedi.

Costa, zirvede savunma konusundaki öncelikler ile bunlar için gerekli finansmanın nasıl sağlanacağının ve mevcut ortaklıkların nasıl geliştirileceğinin ele alınacağını söyledi.

AB Komisyonunun savunma stratejisi konusunda "Beyaz Bülten" isimli belge hazırladığını belirten Costa, söz konusu zirvede alınacak kararların 19 Mart'ta açıklanması için planlanan bu belgenin hazırlıkları kolaylaştırıcı rol oynamasını beklediğini söyledi.

ABD ile ilişkiler

Liderler zirve kapsamında ABD ile ilişkilere özel olarak odaklanacak.

Trump'ın hafta sonu Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik açıkladığı gümrük vergileri konusundaki kapsamlı hamlesi gündeme gelecek ve Avrupa'ya karşı da benzer bir karar açıklaması halinde neler yapılabileceği görüşülecek.

ABD ile ilişkiler aynı zamanda, Trump'ın "daha fazla savunma harcamasını" zorlaması ve AB üyesi Danimarka'ya Grönland'a yönelik tehditleri bağlamında da ele alınacak.

Zirvenin bir bölümüne NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer de katılacak.

Avrupa Birliği, Ukrayna'da savaşın başladığı 2022'den bu yana Rusya'dan gelen tehditlere karşı savunmasını güçlendirme ve NATO şemsiyesi altında belli ölçüde ABD’den "savunmada özerklik" sağlama konularında çözüm arıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
YEE, "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı"nın açılışını yaptı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 ve 6 Şubat tarihlerindeki uçuşlarda azaltma kararı
Gökçeada-Kabatepe hattındaki seferler yarın yapılamayacak
Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

NATO'nun yeni savunma harcamaları hedefi bu yıl belirlenecek

NATO'nun yeni savunma harcamaları hedefi bu yıl belirlenecek

AB liderleri "savunma" konulu ilk zirve için bir araya geldi

Macron'dan Avrupa savunmasında "stratejik özerklik" vurgusu

İstanbul Havalimanı ocak ayını zirvede tamamladı

İstanbul Havalimanı ocak ayını zirvede tamamladı
AB, İsrail'in UNRWA yasağını kınadı

AB, İsrail'in UNRWA yasağını kınadı
AB'nin bazı yapay zeka sistemlerini yasaklayan kuralları yürürlüğe girdi

AB'nin bazı yapay zeka sistemlerini yasaklayan kuralları yürürlüğe girdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet