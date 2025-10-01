AB liderleri güvenlik konulu gayriresmi zirve için Kopenhag'da toplandı
Avrupa Birliği (AB) liderleri, Dönem Başkanı Danimarka'nın ev sahipliğinde güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirve için Kopenhag'da bir araya geldi.
AB'nin 27 üyesinin devlet ve hükümet başkanı, AB Konseyinin Dönem Başkanlığını yürüten Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da toplandı.
Zirvenin girişinde açıklama yapan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Hedefimiz elbette güvenlik ve savunma caydırıcılığı, insansız hava araçları (İHA), Ukrayna'ya yardım ve ayrıca göç konularını gündeme getirmek." dedi.
Frederiksen, son günlerde ülkesi de dahil olmak üzere Avrupa'da karşılaşılan dron tehdidine değinerek, "Bence Avrupa'daki güvenlik hakkında ulusal bakış açımızı bir kenara bırakıp, devam eden hibrit savaş örüntüsüne bakmalıyız. Ukrayna'daki savaşa, Rusya'nın hepimizi tehdit etme girişimi olarak bakmalıyız. Dolayısıyla Ukrayna'ya ulusal bir bakış açısı yerine Avrupa perspektifinden bakarsanız, Rusya'ya ve hibrit savaşa kendi ulusal bakış açınızdan ziyade Avrupa perspektifinden bakarsanız, o zaman herkesin hepimizi yeniden silahlandırmamız gerektiği konusunda hemfikir olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.
"Bir gün Polonya, öbür gün Danimarka ve gelecek hafta muhtemelen başka bir yerde sabotaj veya dron uçuşları göreceğiz." ifadesini kullanan Frederiksen, Rusya'dan yönelen tehditlere karşı güçlü ve birleşik bir yanıt verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
"Hiçbir Avrupa ülkesi bu zorlukların üstesinden tek başına gelemez"
Zirveye Başbakan Frederiksen ile birlikte eş başkanlık yapan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da "Bugün, Avrupa vatandaşlarının temel endişelerinden biri olan güvenlik ve savunmayı ele alacağız." dedi.
Costa, liderlerin AB Komisyonuna savunma konusunda hazırladığı yol haritası için siyasi rehberlik sağlamak üzere önemli bir siyasi tartışma yapacaklarını belirterek, "Elbette güvenliğimiz Ukrayna ile başlıyor ve bu nedenle, Ukrayna'ya olan desteğimizi nasıl güçlendireceğimizi de ele alacağız." diye konuştu.
Avrupa'daki "hibrit" tehditler
Zirvenin ev sahipliğini üstlenen AB Dönem Başkanı Danimarka, son dönemde hava sahasında görülen dronlar nedeniyle Avrupa'nın güvenlik kaygılarının da odağında yer alıyor.
Son bir haftada Danimarka, hava sahasında artan dron gözlemleri nedeniyle alarma geçti.
Ek olarak 9 Eylül'de Polonya, 14 Eylül'de Romanya ve 19 Eylül'de Estonya'nın hava sahalarının Rus dron ve jetleri tarafından ihlal edilmesinin üstüne, Danimarka'da kritik askeri tesisler ve sivil havalimanları üzerinde görülen tanımlanamayan dronlar, yetkilileri olağanüstü önlemler almaya zorladı.
Danimarka, 29 Eylül-3 Ekim tarihlerinde tüm sivil dron uçuşlarını yasakladı. Yasak kapsamında ihlallerde para cezası veya 2 yıla kadar hapis cezası uygulanabileceği bildirildi.
Güvenlik tedbirleri
Kopenhag, gayriresmi AB zirvesinin hemen ardından Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesi kapsamında 47 Avrupa ülkesinin temsilcilerini ve liderlerini ağırlayacak.
Bu nedenle kent, olası risklere karşı kapsamlı güvenlik düzenlemeleriyle donatıldı.
Fransız, İsveç, İngiliz ve Alman orduları da toplantı alanının etrafına özel hava savunma sistemleri konuşlandırdı.
Bir Alman firkateyni, Kopenhag açıklarındaki limanda görevlendirilirken, NATO'nun "Baltık Sentry" misyonu kapsamında bölgedeki gözetim faaliyetleri güçlendirildi.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Rusya'ya karşı "birlik" olma çağrısı
Zirvenin girişinde açıklama yapan von der Leyen, zor zamanlardan geçildiğini vurguladı.
Rusya’nın AB'nin kararlılığını sınadığını söyleyen von der Leyen, "Bu nedenle, bu dönem, ortak bir aciliyet duygusuna ve birlik ruhuna sahip olmamızın mutlak surette hayati önem taşıdığı bir dönemdir. İşte bu yüzden Kopenhag’da düzenlenen bu gayriresmi toplantı doğru zamanda yapılmaktadır." dedi.
Von der Leyen, zirvenin öncelikli olarak savunma ve Ukrayna'ya odaklanacağına işaret ederek, bugün Ukrayna için 4 milyar avro tahsis edildiğini bildirdi.
Bunun 2 milyar avrosunun dron yatırımlarına ayrılacağının altını çizen von der Leyen, "Ayrıca Rusya üzerindeki baskıyı da artırmamız gerekiyor. Bu yüzden, dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan nakit bakiyelere dayanarak Ukrayna'ya tazminat kredisi sağlanması önerisinde bulundum. Bu varlıklara el koymuyoruz. Nakit bakiyeleri Ukrayna'ya kredi olarak aktarıyoruz. Ukrayna bu krediyi, Rusya tazminat ödediği takdirde geri ödeyecek, çünkü suçlunun hesap vermesi gerekir." ifadelerini kullandı.