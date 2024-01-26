Dolar
30.23
Euro
32.62
Altın
2,018.38
ETH/USDT
2,255.70
BTC/USDT
42,008.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden çekilme kararı aldı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, adaylığının tepkilere neden olmasının ardından Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden çekilme kararı aldı.

Muhammet İkbal Arslan  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
AB Konseyi Başkanı Michel, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden çekilme kararı aldı

Cenevre

Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AP seçimlerinde aday olmayacağını ve kasım sonunda sona erecek olan AB Konseyi başkanlığı görevinden erken ayrılmayacağını bildirdi.

Karar, AB devlet ve hükümet başkanlarının şubat başında Brüksel'de düzenleyecekleri zirvenin hemen öncesinde geldi.

Michel'in, hazirandaki AP seçimlerine katılma konusundaki sürpriz kararı nedeniyle mevcut görevini erken bırakacağını açıklaması, AB içinde tepkilere olmuştu.

Yetkililer, Michel'in kararını, AB Konseyi başkanlığından ziyade siyasi geleceğine önem verdiğinin bir işareti olarak yorumlamıştı.

Michel'in AP üyeliğine seçilmesi halinde temmuz ortasında mevcut görevinden ayrılması gerekeceğinden, geçici süre de olsa bu yılın ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın AB Konseyi Başkanı olarak AB liderlerinin toplantılarını yönetme ihtimali endişelere neden olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'dan, uzayda "TEKNOFEST pozu"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türksat 6A uydumuzu bitirmek üzereyiz
Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
Deprem bölgesinde konutlar şubattan itibaren teslim edilmeye başlanacak
Sibergöz-16 operasyonunda yakalanan 35 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

AB Konseyi Başkanı Michel, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden çekilme kararı aldı

AB Konseyi Başkanı Michel, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden çekilme kararı aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet