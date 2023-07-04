Dolar
26.01
Euro
28.34
Altın
1,924.99
ETH/USDT
1,953.00
BTC/USDT
30,908.00
BIST 100
6,003.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuşuyor
logo
Dünya

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Türkiye ile yeni dönemdeki ilişkilere dair mesajlar verdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin Türkiye ile yeni dönemde işbirliğini geliştirmeye ve göç konusunda destek vermeye kararlı olduğunu bildirdi.

Selen Temizer  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Türkiye ile yeni dönemdeki ilişkilere dair mesajlar verdi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Varhelyi, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği tarafından Brüksel'deki TOBB ofisinde düzenlenen göç yönetimi alanında AB-Türkiye ilişkileri, mevcut eğilimler, gelecek perspektifleri ve ortak zorluklarla ilgili yüksek düzeyli panelde konuştu.

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik ederek başlayan Varhelyi, AB'nin gelecek yıllarda Türkiye'deki yeni hükümetle çalışmaya dair büyük umutları olduğunu söyledi.

AB'nin, süregelen tüm zorluklara rağmen Türkiye ile stratejik ilişkiler kurmaya devam etmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Varhelyi, "Elbette bu ilişki, her zaman olduğu gibi hem bizim hem de Türkiye için tarihi bir öneme sahip olmuştur ve olmaya devam edecektir. Birbirimize bağımlıyız ve bence bu asla unutmamamız gereken çok önemli bir sağduyu. Ortak refahımız ve istikrarımız için birbirimize ihtiyacımız var. Halkımızın menfaati için birbirimize ihtiyacımız var. Bunun için elbette işbirliği temelinde ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilere ve ortaklıklara ihtiyacımız var. Tabii ki; ekonomilerimiz ve toplumlarımız için muazzam jeopolitik zorlukların olduğu bir dönemde istikrarlı ve güvenli bir Doğu Akdeniz bölgesine ihtiyacımız var. Bu her zamankinden daha önemli." ifadelerini kullandı.

Varhelyi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin aday ülke, önemli bir bölgesel ortak, kilit bir NATO müttefiki ve Ukrayna ile Rusya arasında arabulucu olarak buna önemli katkı sağlamaya devam edeceğinden eminiz. Türkiye, Karadeniz Tahıl Girişimi aracılığıyla küresel gıda güvenliğinde çok önemli bir rol oynadı. Bu girişimin devam etmesini umuyoruz.

Güvenilir ve öngörülebilir bir ortak olarak kalmaya devam edeceğimiz konusunda Türk diplomasisinin çabalarına güveniyoruz. Ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Ortaklık içinde ortak zorluklara birlikte yanıt verme konusunda yapıcı olmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde AB, ortaklığımızın mevcut görünümünü görüşmek üzere yeni Türk hükümeti ile temasa geçecek."

Göç konusu

Varhelyi, göç konusunun önemli bir sınama olduğunu vurgulayarak, AB'nin taahhütlerini yerine getirmesinin, Türkiye gibi hem siyasi, hem mali hem de operasyonel açıdan ortaklığının somut sonuçlar vermesi gerektiğinin altını çizdi.

AB'nin dünyadaki en büyük mülteci nüfusa ev sahipliği yapan Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Varhelyi, "AB Türkiye'yi destekleme taahhüdünü sürdürüyor." dedi.

Varhelyi, Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016'da imzalanan göç ve sığınmacılar konulu mutabakatın önemli sonuçlar verdiğini belirterek, "Bu nedenle, bu mutabakatın uygulanmasına bağlı kalacağız. Çabaların devam edeceği konusunda Türkiye'ye güveniyoruz." dedi.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, şunları aktardı:

"Türkiye'nin özellikle doğu ve güney sınırları boyunca karşı karşıya olduğu önemli göç baskısının da farkındayız. Türkiye'deki mültecilere ve ev sahibi topluluklara önemli ölçüde yardım etmeyi sürdürmeye kararlıyız."

Varhelyi, bu yardımların, sahadaki mevcut gerçeklere uygun şekilde ve düzeyde olacağını, Türkiye ile istişare halinde planlanacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz son yolculuğuna uğurlandı
Çekmeköy'de apartmanın giriş katındaki patlamada bir kişi yaralandı
Malatya'da kayısı hasadı başladı
Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara Emniyetinin "Hayalet İz Operasyonu" 18 aylık fiziki ve teknik takiple düzenlendi

Benzer haberler

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Türkiye ile yeni dönemdeki ilişkilere dair mesajlar verdi

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi, Türkiye ile yeni dönemdeki ilişkilere dair mesajlar verdi

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Ankara Emniyetinin "Hayalet İz Operasyonu" 18 aylık fiziki ve teknik takiple düzenlendi

Ankara Emniyetinin "Hayalet İz Operasyonu" 18 aylık fiziki ve teknik takiple düzenlendi
BM, Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesindeki artış sebebiyle "alarma" geçti

BM, Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesindeki artış sebebiyle "alarma" geçti
Bakan Özhaseki: TOKİ Başkanlığımız eliyle 1 milyon 270 bin konut, 37 bin 760 sosyal donatı ürettik

Bakan Özhaseki: TOKİ Başkanlığımız eliyle 1 milyon 270 bin konut, 37 bin 760 sosyal donatı ürettik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet