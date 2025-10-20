Dolar
Dünya

AB Komisyonu önünde "İsrail'le normalleşme karşıtı" protesto

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu binasının önünde bir araya gelerek geceyi geçiren bir grup, AB'ye ateşkes nedeniyle İsrail'e baskı yapmayı bırakmaması, Tel Aviv'i savaş suçlarından sorumlu tutması çağrısı yaptı.

Selen Valente Rasquinho  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
AB Komisyonu önünde "İsrail'le normalleşme karşıtı" protesto Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

AB Komisyonunun önünde bir araya gelenler, uyku tulumları ve şemsiyelerle geceyi binanın önünde geçirdi.

Polisin yer yer müdahalesiyle karşılaşan grup, "25 saattir kesintisiz buradayız", "AB suç ortaklığına son vermeli" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına AA muhabirine konuşan sözcü ve aktivist Laura Sullivan, "Protestonun amacı, AB'nin İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı veya bilinen adıyla ticaret anlaşmasını feshetmesini sağlamaktır." dedi.

Sullivan, şöyle devam etti:

"Ateşkes çok kısmi. Bu sadece ilk aşama. Soykırım için adalet sağlanmadı ve tüm bunlarda asıl soru şu: AB ne yapacak? Hala devam eden durumu etkileyebileceği önemli kaldıraçlara sahip. Peki bunu yapacak mı, yapmayacak mı? Bu mesajı iletmek için gereken süre boyunca burada kalacağız. Pek çok Avrupalı ​​bundan endişe duyuyor."

AB Komisyonu, İsrail'in Gazze'deki eylemleri karşısında neredeyse iki yıllık sessizliğini bozarak, 10 Eylül'de üye ülkelere yaptırım önerilerini açıklamıştı.

Öneriler, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması dahilinde İsrail'le malların serbest dolaşımı hükümlerinin askıya alınarak gümrük vergileri getirilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile onların şiddet içeren eylemlerinden sorumlu tutulan iki bakan Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich hakkında kısıtlamalardan oluşuyor.

Teklifin kabul edilmesi için AB üyelerinin nitelikli çoğunluğu gerekiyor.

AB liderleri, 23 Ekim'deki zirvede konuyla ilgili benimsenecek yaklaşımı değerlendirecek.

