AB Komisyonu Müslüman Karşıtı Nefretle Mücadele Koordinatörü Lalisse: İsrail saldırıları Müslüman karşıtlığını artırdı
Avrupa Birliği Komisyonu Müslüman Karşıtı Nefretle Mücadele Koordinatörü Marion Lalisse, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte Avrupa'da Müslüman karşıtlığının arttığını belirtti.
Ankara
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Lalisse, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Antalya Diplomasi Forumu'ndan etkilendiğini dile getiren Lalisse, burada Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ile mücadele eden kişilerle tanışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.
Lalisse, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Avrupa'da artan Müslüman karşıtlığına dikkati çekerek sosyal medya dahil, birçok alanda durumun normalleştirilmesinin, artışın sebebi olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Müslüman karşıtlığıyla mücadelede çocukların eğitilmesi
Müslüman karşıtlığıyla mücadelenin köküne inilmesi gerektiğini vurgulayan Lalisse, ilk olarak çocukların eğitilmesi gerektiğini ve okutulan kitaplarda Müslümanların nasıl yansıtıldığının üzerinde durulması gerektiğini ifade etti.
Lalisse, "Gazetecileri eğitmemiz gerekiyor. Medyanın nasıl yönetildiğine bakmamız gerekiyor. Haberlerin, Müslümanların büyük çoğunluğunu yansıtacak şekilde yapıldığından emin olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.
AB ülkelerinde Kur'an-ı Kerim yakılmasının Avrupa'nın değerlerini yansıtmadığını belirten Lalisse, İsveç, Danimarka ve Hollanda gibi üye ülkelerin bu durumun önüne geçmek amacıyla önlemler aldığını kaydetti.
Lalisse, Avrupa'da camilere yönelik saldırılardan duyduğu endişeyi dile getirerek Antalya Diplomasi Forumu'nun din, dil ve ırka yönelik saldırılara karşı güçlü bir ses olmasını istediğini söyledi.
Din ve siyaset üzerine farklı görüşlerin olabileceğine değinen Lalisse, "Avrupa'nın ayrılmaz parçası olan (Müslümanlara) karşı nefreti körükleyemezsiniz." dedi.
Lalisse, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı mücadele kapsamında alınan kararların uygulandığını görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.