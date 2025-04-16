AB Komisyonu, "güvenli ülkeler" olarak belirlediği yerlerden iltica başvurularını zorlaştırmak istiyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, "güvenli ülke" olarak belirlediği 7 ülkenin vatandaşlarından yapılacak iltica başvurularının hızlandırılması ve reddinin kolaylaştırılmasına ilişkin bir plan önerdi.
Ankara
AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, üye ülkeler üzerindeki baskıyı azaltmak için iltica prosedürlerinde yapılacak değişiklikler kapsamında Kosova, Bangladeş, Kolombiya, Mısır, Hindistan, Fas ve Tunus'un "güvenli ülkeler" olarak sayılması teklif edildi.
Buna göre, "güvenli ülkede" olduğu varsayılan bu 7 ülkenin vatandaşlarının iltica taleplerinin kabul süreci zorlaşacak.
AB üyesi ülkeler, listede yer alan 7 ülkenin vatandaşlarının iltica taleplerini "halihazırda güvenli ülkede yaşadıkları için yeterli iltica koşullarına sahip olmamaları" ön kabulüyle hızlı şekilde işleme koyup daha kolay reddedebilecek.
AB üyesi aday ülkeler ise üyelik sürecinin bir parçası olarak "demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve azınlıklara saygı gösterilmesini ve korunmasını garanti altına alan kurumların istikrarına ulaşmak için çalıştıkları gerekçesiyle güvenli ülkeler olarak" kabul ediliyor.
Bir aday ülke yalnızca, "bir çatışmada ayrım gözetmeyen şiddetin varlığı, AB Konseyi tarafından yaptırım uygulanması veya o ülkeden yapılan iltica başvurularının kabul edilme oranının AB genelinde yüzde 20'nin üzerinde olması" halinde güvenli ülkeler listesi dışına alınabilecek.
AB Komisyonundan yapılan önerinin kabul edilmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından onaylanması gerekecek.
"Yeni kurallarla sığınma başvurularının işleme alınmasını kolaylaştırıyor ve hızlandırıyoruz"
Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtlayan AB Komisyonu sözcülerinden Markus Lammert, güvenli ülke vatandaşlarından yapılacak başvuruların azami 3 ay içerisinde işleme alınacağı bilgisini paylaştı.
"Güvenli ülke" listesinin mevcut koşullara göre değişikliğe açık olduğunu belirten Lammert, "Liste zaman içinde genişletebilir veya gözden geçirilebilir. Ülkeler ayrıca geçici veya kalıcı olarak listeden çıkarılabilir." dedi.
"Güvenli ülkeler" arasında yer alan bazı ülkelerdeki insan hakları koşullarına ilişkin endişelere işaret eden bir gazetecinin sorusuna yanıt veren Lammert, "Yeni kurallarla sığınma başvurularının işleme alınmasını kolaylaştırıyor ve hızlandırıyoruz ancak temel haklar ve insan haklarından ödün vermiyoruz." diye konuştu.
Lammert, bir ülkenin "güvenli" olarak tanımlanmasının tüm vatandaşları için güvenlik garantisi oluşturmayacağının farkında olduklarını belirterek, her bir başvurunun vaka temelli ayrı ayrı değerlendirilmeye devam edileceğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.