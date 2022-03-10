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Dünya

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ukrayna'da hastaneye saldırının 'savaş suçu' sayılabileceğini belirtti

Yusuf Özcan   | 10.03.2022
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ukrayna'da hastaneye saldırının 'savaş suçu' sayılabileceğini belirtti

Paris

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının "savaş suçu" sayılabileceğine inandığını ve soruşturma açılması gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, kamu yayıncısı France Info'ya yaptığı açıklamada, Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının insanlık dışı, iğrenç ve acımasız olduğunu kaydetti.

Bu saldırının "savaş suçu" sayılabileceğine inandığını ifade eden von der Leyen, bu saldırıya ilişkin soruşturmanın açılması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının "korkunç" olduğunu belirterek, "Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin." çağrısı yapmıştı.

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