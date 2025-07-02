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Dünya

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen hakkında verilen güvensizlik önergesi 10 Temmuz'da oylanacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkında verilen güvensizlik önergesinin, gelecek hafta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda görüşülmesine ve oylamanın 10 Temmuz’da gerçekleştirilmesine karar verildi.

Selen Valente Rasquinho  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen hakkında verilen güvensizlik önergesi 10 Temmuz'da oylanacak

Brüksel

AP Milletvekili Gheorghe Piperea tarafından, 79 milletvekilinin desteğiyle verilen önerge, AP Başkanı Roberta Metsola'nın liderliğinde yapılan toplantıda kabul edildi.

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7 Temmuz'da Strazburg'da toplanacak AP Genel Kurulu, bu konuda bir oturum yapacak.

Von der Leyen hakkında yapılacak güvensizlik oylaması ise 10 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Önergeyi sunan Piperea, toplantıdan önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, önergeyi sunma gerekçesi olarak von der Leyen'in Kovid-19 salgını için aşı temini görüşmeleri sırasında Pfizer Üst Yöneticisi (CEO) Albert Bourla ile arasındaki telefon mesajlaşmalarının içeriğini açıklamayarak şeffaflık ve iyi yönetim ilkesini ihlal etmesini göstermişti.

Von der Leyen hakkında yolsuzluk şüphesi de bulunduğunu belirten Piperea, kamu harcamalarında usulsüzlük olduğu iddiasında bulunmuştu.

Piperea, AB'nin, Birliğin savunmasını güçlendirmek için von der Leyen'in duyurduğu 2030 hedefleri kapsamında 150 milyar avroluk finansmanı içeren SAFE regülasyonunu AP'nin süreç dışı bırakılmasıyla kabul ettiğini, bunun demokratik ilkelere aykırı olduğunu kaydetmişti.

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