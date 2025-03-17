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Dünya

AB, Kırgızistan'a yenilenebilir enerji alanında desteğe hazır

Avrupa Birliği (AB) Uluslararası Ortaklıklar Komiseri Jozef Sikela, AB'nin Kırgızistan'ı yenilenebilir enerji alanında desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

Nazir Aliyev Tayfur  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
AB, Kırgızistan'a yenilenebilir enerji alanında desteğe hazır

Kırgızistan

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Orta Asya turu çerçevesinde ülkeye ziyarette bulunan Sikela, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.

Sikela, AB'nin, bölgeye sürdürülebilir ve uzun vadeli faydalar sağlayacak yenilenebilir enerji alanındaki projeleri desteklemeye hazır olduğunu belirterek, "Ziyaretim sırasında kararlaştırılan girişimler, bu konuda kesinlikle yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasında imzalanan sınır anlaşmasını tarihi olarak nitelendiren Sikela, bölgesel barış açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Caparov, Avrupa Birliği'ne yeşil girişimlerin teşviki, doğal afetler için erken uyarı sistemleri, düşük karbonlu kalkınma ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş konularında işbirliği önerdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Kırgızistan'ın inisiyatifi olan, dağlık bölgelerin kalkınması için 2023-2027 yıllarını kapsayan beş yıllık eylem planını desteklediğini anımsatan Caparov, AB'nin bu eylem planına donör olarak katılmasını istedi.

Görüşmenin sonunda Kırgızistan Bakanlar Kurulu, AB ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında Kırgızistan'ın iklim değişikliğine dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla tarım sulamasına yatırımı artırmaya ilişkin yeni bir program başlatmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.

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