Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı -VTR-
logo
Teknoloji

Telegram'ın kurucusu Durov'dan AB’ye "sosyal medya şirketlerine sansür" eleştirisi

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Avrupa Birliği’nin (AB) ABD merkezli X şirketine yönelik para cezasını eleştirdi.

Emre Gürkan Abay  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Telegram'ın kurucusu Durov'dan AB’ye "sosyal medya şirketlerine sansür" eleştirisi

Moskova

Durov, AB’nin X’e verdiği 140 milyon dolarlık para cezasına ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Fransa’nın daha önce Telegram’a Moldova ve Romanya’da sansür uygulaması konusunda baskı yaptığını belirten Durov, "AB, ifade özgürlüğünü sessizce sansürlemeyi reddeden teknoloji şirketlerini cezalandırabilmek için imkansız kurallar getiriyor." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tesla, SpaceX ve xAI Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk’ın da söz konusu paylaşımı "Evet, aynen öyle." yorumuyla alıntıladığı görüldü.

AB dün içerik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle X’e 140 milyon dolar para cezası verildiğini bildirmişti.

Durov, daha önce yaptığı açıklamada, Fransa istihbaratının, Moldova ve Romanya’da hükümetin görüşüne karşı paylaşımlar yapan bazı Telegram kanallarını kapatma talebini reddettiklerini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına yönelik operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı
Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Gürbulak Gümrük Sahası'nda 394 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi Latife El Durubi'den Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ziyaret
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Telegram'ın kurucusu Durov'dan AB’ye "sosyal medya şirketlerine sansür" eleştirisi

Telegram'ın kurucusu Durov'dan AB’ye "sosyal medya şirketlerine sansür" eleştirisi

Macaristan Başbakanı Orban: AB, yolsuzluk içinde boğuluyor

AP milletvekilleri, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'a İsrail'e yaptırımlar öneren mektup kaleme aldı

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Grynkewich: Türkiye son derece önemli bir müttefik

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Grynkewich: Türkiye son derece önemli bir müttefik
Adana şalgam suyunun Avrupa Birliği tesciliyle ihracatının arttırılması hedefleniyor

Adana şalgam suyunun Avrupa Birliği tesciliyle ihracatının arttırılması hedefleniyor

Macaristan, AB'nin, Rusya'dan gaz alımını bitirme kararını onaylaması durumunda mahkemeye gidecek

Macaristan, AB'nin, Rusya'dan gaz alımını bitirme kararını onaylaması durumunda mahkemeye gidecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet