logo
Dünya

AB: Karadeniz ve Orta Asya girişiminde Türkiye çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu üyesi Kos, Karadeniz ve Orta Asya ülkeleriyle ilk kez kapsamlı bir toplantı düzenlediklerini belirterek, Türkiye'nin AB'nin söz konusu bölgelere dair çalışmalarının merkezinde yer aldığını söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
AB: Karadeniz ve Orta Asya girişiminde Türkiye çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu üyesi Marta Kos, Lüksemburg'da yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Kos, bakanların kendi aralarında yapacağı toplantının ardından "Karadeniz Bölgesi'nde Güvenlik, İstikrar ve Dayanıklılık" ve "Bölgeler Arası Bağlantı Gündeminin Geliştirilmesi" konulu iki oturum halinde "Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantı Bakanlar Toplantısı"nın düzenleneceğini bildirdi.

İlk oturuma Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'nın, ikinci oturuma bu ülkelere ek olarak Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın katılacağını dile getiren Kos, "Ermenistan ve Azerbaycan barışa yaklaşırken, Avrupa, Türkiye ve Orta Asya'yı birbirine bağlayan güvenilir ticaret yolları inşa etmek için eşsiz bir fırsata sahibiz." dedi.

"Bugün ilk adım." ifadesini kullanan Kos, bu ülkelerin hep birlikte ilk kez bir araya geldiğini vurgulayarak, "Türkiye çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor. Coğrafyası, Avrupa'yı Asya ve Orta Doğu'ya bağlayan doğal bir merkez konumunda. Bu nedenle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğim. Bölgenin güvenliğini sağlamak için Ankara ile çalışacağız. Karadeniz'de güvenliği sağlamak ve Güney Kafkasya'da uzun vadeli istikrarı sağlamak için koordinasyonumuzu derinleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

AB ve söz konusu ülkelerin gelecek ay da Özbekistan'da bir araya geleceğini duyurdu.


