Dolar
32.72
Euro
35.10
Altın
2,327.00
ETH/USDT
3,391.90
BTC/USDT
61,036.00
BIST 100
10,647.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerini genişletme planını kınadı

Avrupa Birliği (AB), İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını kınadı.

Melike Pala  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
AB, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerini genişletme planını kınadı

Ankara

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, bu adımın barış çabalarını baltalamaya yönelik başka bir kasıtlı girişim olduğu vurgulandı.

AB liderlerinin İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarında 5 karakolun yasallaştırılmasına ilişkin ifadelerini şiddetle kınadığı kaydedilen açıklamada, İsrail'e yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesine yönelik bu adımdan geri dönme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "AB, uzun süredir devam eden ortak tutumu ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda, taraflarca mutabık kalınmadığı sürece 1967 sınırlarında yapılacak değişiklikleri tanımayacaktır." ifadesine yer verildi.

Filistin yönetimini zayıflatan eylemlere son verilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, ayrıca İsrail tarafından alıkonulan gümrük gelirlerinin serbest bırakılması ve İsrail ile Filistin bankaları arasındaki hizmetlerin devamlılığını sağlayacak tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, AB'nin bölgede kalıcı barışın sağlanması için BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları doğrultusunda iki devletli çözüme bağlılığı yinelendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Karaman'da orman yangınına müdahale ediliyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit ettim
Bakan Bak: Müzekart GNS 1 Temmuz’da, Seyahatsever projemiz ise 8 Temmuz itibarıyla başlıyor

Benzer haberler

AB, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerini genişletme planını kınadı

AB, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerini genişletme planını kınadı

Fas'ta Gazze ile dayanışma gösterileri düzenlendi

İsrail'in 267 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 834'e çıktı

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki saldırılarında ölen ve yaralananlar oldu

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki saldırılarında ölen ve yaralananlar oldu
İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 4 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 4 Filistinli öldü
Lübnan'dan dünya ülkelerine İsrail tehdidine karşı dayanışma gösterme çağrısı

Lübnan'dan dünya ülkelerine İsrail tehdidine karşı dayanışma gösterme çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet