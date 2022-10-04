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Dünya

AB gösterilere müdahalesi nedeniyle İran'a karşı kısıtlayıcı tedbirleri değerlendirecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, İran'a karşı, kısıtlayıcı tedbirler de dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendireceğini söyledi.

Selen Temizer   | 04.10.2022
AB gösterilere müdahalesi nedeniyle İran'a karşı kısıtlayıcı tedbirleri değerlendirecek

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, Mahsa Emini'nin öldürülmesi ve devamında başlayan protestoların şiddetle bastırılması gerekçesiyle İran'a karşı, kısıtlayıcı tedbirler de dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendireceğini söyledi.

Borrell, Avrupa Parlamentosunda (AP) İran'daki durumla ilgili düzenlenen Genel Kurul oturumunda konuştu.

"Kısıtlayıcı tedbirler de dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendireceğiz." diyen Borrell, 17 Ekim'de yapılacak dışişleri bakanları toplantısında konunun ele alınacağını belirtti.

Borrell, geçen ay New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye bizzat İran vatandaşlarının temel haklarına saygı gösterilmesi, Mahsa Emini'nin ölümünden sorumlu olanların yargılanması çağrısında bulunduğunu dile getirdi.

İran'da protestolara orantısız karşılık verildiğini söyleyen Borrell, "on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, olayları haberleştiren gazetecilerin yaralandığını ya da gözaltına alındığını, internet erişimin kısıtlanarak doğru bilgi almanın ve muhalif seslerin engellendiğini" ifade etti.

AP'de 6 Ekim'de konuyla ilgili bir oylama yapılması planlanıyor.

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