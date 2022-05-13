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Dünya

AB Filistin Temsilciliği: Filistinli gazetecinin cenazesindeki İsrail şiddeti karşısında dehşete düştük

Avrupa Birliği (AB) Filistin Temsilciliği, İsrail askerlerinin öldürdüğü Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesinde "İsrail polisinin uyguladığı gereksiz güç kullanımı karşısında dehşete düştüğünü" açıkladı.

Mücahit Aydemir, Dildar Baykan Atalay   | 13.05.2022
AB Filistin Temsilciliği: Filistinli gazetecinin cenazesindeki İsrail şiddeti karşısında dehşete düştük Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs,Washington

AB Filistin Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, AB ülkeleri ve ortak görüşteki ülkelerden temsilcilerin, Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki cenazesine katıldığı belirtildi.

İsrail polisinin bugün cenaze merasimi için Ebu Akile'nin naaşını taşıyan Filistinlilere saldırmasına değinilen açıklamada, "St. Joseph Hastanesi yerleşkesindeki şiddet ve cenaze töreni boyunca İsrail polisinin gereksiz güç kullanımı karşısında dehşete düştük. Böyle orantısız davranışlar yalnızca daha fazla gerilimi körükler." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Şirin yine de St. Andrew's Kilisesi ve Siyon Dağı Mezarlığı'nda onurlu bir şekilde uğurlandı. Huzur içinde yatsın." ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray: Al Jazeera muhabirinin cenazesine polis müdahalesi "rahatsız edici"

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail polisinin öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin (51) cenazesine müdahale etmesine ilişkin görüntüleri "rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

Bugün görevindeki son günü olan Psaki, Beyaz Saray'da son kez basın toplantısı düzenledi.

İsrail polisinin öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesine müdahale etmesine ilişkin görüntüleri değerlendiren Psaki, "Bu görüntüleri gördük, bu oldukça rahatsız edici." ifadesini kullandı.

Psaki, yaşamını yitiren bir gazeteciyi herkesin anması gerektiğini belirterek, "Bugünkü cenaze törenine müdahale rahatsız edici, bu müdahaleyi üzüntüyle karşılıyoruz, bu barışçıl bir süreç olmalıydı." dedi.

Herkesi bu hassas zamanda saygılı olmaya davet eden Psaki, Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin soruşturma konusunda Filistinli ve İsrailli yetkililer ile iletişim halinde olduklarını ve şu anda herhangi bir soruşturmaya dahil edilmediklerini kaydetti.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na çarşamba düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle başından vurulan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

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