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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Euro-Med: Uluslararası toplum, İsrail'in "insanlık dışı yardım mekanizmasını" durdurmalı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yaptığı saldırının ardından, uluslararası topluma İsrail'in "insanlık dışı yardım mekanizmasının durdurulması" çağrısında bulunuldu.

Hamdı Yılmaz, Çağrı Koşak  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Euro-Med: Uluslararası toplum, İsrail'in "insanlık dışı yardım mekanizmasını" durdurmalı

İstanbul

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in yardım mekanizmasını kullanarak, Gazze'de yaklaşık 230 Filistinliyi öldürdüğü ya da yaraladığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'deki 2 milyon 200 bin Filistinliyi 3 ay boyunca "açlıktan ölüme" zorladığı, sonrasında kurulan yardım mekanizmasının "tehlikeli bölgelere yerleştirilerek, kasıtlı bir şekilde organize etmeyerek sınırlı yardım sağladığı" ifade edildi.

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İsrail'in Gazze'deki yardım mekanizmasının Gazze'deki Filistinliler arasında "kaosa ve toplumda çatışmaya yol açtığı" vurgulanan açıklamada, "Uluslararası toplum acilen ve kararlı bir biçimde, İsrail'i Gazze'deki insanlık dışı yardım mekanizmasını durdurmaya zorlamalı" değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazze'de İsrail'in sabah saatlerinde yaptığı saldırılarda yaralananların durumunun kritik olduğu vurgulanırken, "Gazze'de sağlık sisteminin çökme durumuna gelmesi ve İsrail'in tıbbi yardımları engellemesi sebebiyle ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu" aktarıldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yönelik 2 ayrı noktada düzenlediği saldırılarda, en az 31 kişinin hayatını kaybettiği, 176 kişinin yaralandığı belirtildi.

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