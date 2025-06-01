Euro-Med: Uluslararası toplum, İsrail'in "insanlık dışı yardım mekanizmasını" durdurmalı
İsrail'in Gazze Şeridi'nde insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yaptığı saldırının ardından, uluslararası topluma İsrail'in "insanlık dışı yardım mekanizmasının durdurulması" çağrısında bulunuldu.
İstanbul
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in yardım mekanizmasını kullanarak, Gazze'de yaklaşık 230 Filistinliyi öldürdüğü ya da yaraladığı belirtildi.
- İsrail'in Gazze’de yardım için 2 noktada toplananlara saldırısında 31 kişi hayatını kaybetti, 176 kişi yaralandı
- İsrailli aktivistlere göre, Gazze'deki sözde yardım dağıtım mekanizması "etnik temizlik" planının parçası
- Eski UNRWA Sözcüsüne göre ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı", "silahlaştırma" aracı
- BM'ye göre Gazze İnsani Yardım Vakfının tartışılan yardım dağıtım sistemi sürdürülebilir değil
İsrail'in Gazze'deki 2 milyon 200 bin Filistinliyi 3 ay boyunca "açlıktan ölüme" zorladığı, sonrasında kurulan yardım mekanizmasının "tehlikeli bölgelere yerleştirilerek, kasıtlı bir şekilde organize etmeyerek sınırlı yardım sağladığı" ifade edildi.
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İsrail'in Gazze'deki yardım mekanizmasının Gazze'deki Filistinliler arasında "kaosa ve toplumda çatışmaya yol açtığı" vurgulanan açıklamada, "Uluslararası toplum acilen ve kararlı bir biçimde, İsrail'i Gazze'deki insanlık dışı yardım mekanizmasını durdurmaya zorlamalı" değerlendirmesinde bulunuldu.
Gazze'de İsrail'in sabah saatlerinde yaptığı saldırılarda yaralananların durumunun kritik olduğu vurgulanırken, "Gazze'de sağlık sisteminin çökme durumuna gelmesi ve İsrail'in tıbbi yardımları engellemesi sebebiyle ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu" aktarıldı.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yönelik 2 ayrı noktada düzenlediği saldırılarda, en az 31 kişinin hayatını kaybettiği, 176 kişinin yaralandığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.