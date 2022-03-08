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Dünya

AB dezenformasyon yapanları cezalandırmak için yeni mekanizma önerecek

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcis Borrell, Rus devlet medyası tarafından kasıtlı olarak yayılan dezenformasyona atıfta bulunarak AB'nin dezenformasyonu cezalandırmak için yeni bir mekanizma önereceğini söyledi.

Selen Temizer   | 08.03.2022
AB dezenformasyon yapanları cezalandırmak için yeni mekanizma önerecek

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosunda AB’deki demokratik süreçlere dış müdahale konulu oturumda konuştu.

AB içindeki yayınları yasaklanan Rus medya kuruluşları Russia Today (RT) ve Sputnik'in "Kremlin'in manipülasyon silahları olduğunu" ifade eden Borrell, bu tür bilgi suistimallerine dikkati çekmek için AB'nin mal varlıklarını dondurabilmesi ve sorumlu sayılanların Birliğe seyahatini yasaklayabilmesi gerektiğini belirtti.

Borrell, Moskova'nın sadece Ukrayna'daki evleri ve altyapıyı bombalamakla kalmadığını, aynı zamanda yalan haber ve dezenformasyonla Rusları da hedef aldığını savundu.

"Bu kötü niyetli dezenformasyon aktörlerini cezalandırmamıza izin verecek yeni bir mekanizma önereceğim." diyen Borrell, şöyle devam etti:

"Bu, harekete geçme kapasitemizi daha da geliştirmek için şu anda üzerinde çalıştığımız daha geniş bir araç kutusunun parçası olacak. Bu araç kutusu, durumsal farkındalığımızı geliştirerek, birbiriyle kesişen dört boyutta yapılandırılacaktır."

Borrell, teklifinin zamanlaması hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

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