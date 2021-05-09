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Dünya

AB Büyükelçisi Meyer-Landrut: 2021 Avrupa Günü'nde ihtiyacımız olan şey umut

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, "Bu yıl 'umut' teması ile kutladığımız Avrupa Günü’nde Türkiye’de ve Avrupa’da, bu krizi atlatmamız için büyük çaba sarf eden kişilere teşekkürlerimi sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Şerife Çetin   | 09.05.2021
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut: 2021 Avrupa Günü'nde ihtiyacımız olan şey umut

Ankara

9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle Delegasyonun Twitter hesabından video mesaj paylaşan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkçe olarak "Avrupa Günü'nüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

71 yıl önce dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman'ın kendi Avrupa vizyonunu paylaştığını hatırlatan Meyer-Landrut, bunun Fransa'yla Almanya arasında uzlaşma sağlanması fikrine dayandığını anımsattı.

Meyer-Landrut, savaşlardan çok çekmiş bir kıtada barışın ve refahın daim olmasının hedeflendiğini belirterek "Bugün 27 devletin üye olduğu AB de bu vizyondan yola çıkarak oluşturuldu." ifadesine yer verdi.

Kendisinin de kariyeri boyunca Avrupa entegrasyonu için çalıştığına dikkati çeken Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"2021 Avrupa Günü'nde ihtiyacımız olan şey umut. Bu nedenle bu yıl 'umut' teması ile kutladığımız Avrupa Günü’nde Türkiye’de ve Avrupa’da, bu krizi atlatmamız için büyük çaba sarf eden kişilere, sağlık görevlilerine, kuryelere, güvenliğimizin sağlanması için temel hizmetleri üstlenenlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum."

Meyer-Landrut, ramazanın ve Avrupa Günü'nün bu yıl da aynı zamanlara denk gelmesinin çok değerli olduğuna işaret ederek saygı, hoşgörü, dayanışma ve birlikte yaşama ile çalışma gibi değerlerin özellikle ön plana çıktığı bu dönemde ramazan ayı ve Avrupa Günü'nü kutladığını belirtti.

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